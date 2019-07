Tällainen on upouusi Chevrolet Corvette Stingray - seuraa livelähetystä

Autot

Tässä se nyt vihdoin on, upouusi Chevrolet Corvette C8 – katso suora lähetys perjantai­aamuna

odotettu ja autoalan melkoisen mielenkiinnon kohteena ollut Chevrolet Corvetten seuraava sukupolvi, järjestyksessään kahdeksas, on vihdoin valmis.Uusi Chevrolet Corvette Stingray tekee virallisen ensiesiintymisensä perjantaina aikaisin aamulla Suomen aikaa. Lähetys alkaa Suomen aikaa perjantaina klo 5:30, ja varsinainen esittelytilaisuus tasan kello 6:00.kokee nyt suuren muodonmuutoksen edeltäjiinsä verrattuna. Pitkä konepelti on jäämässä historiaan, kun legendaariseen malliin istutetaan ensimmäistä kertaa keskimoottori.Muutos on arvoiltaan etenkin konservatiivisille periamerikkalaisille kuluttajille valtava – sitä voisi verrata siihen, että toisen urheiluautoikonin, Porsche 911:n moottori siirrettäisiin takaa eteen.Corveten uusi perusmalli lanseerataan tuttuun tapaan Stingray-nimellä, ja sen moottorina nähtäneen 6,2-litrainen V8, josta saadaan vähintään 500 hevosvoimaa tehoa. Corvette C8 on ensitietojen mukaan saamassa myös noin 900-hevosvoimaisen malliversion.Uutena ominaisuutena autoon on luoto patentoitu aerodynamiikkapaketti, joka pystyy optimoimaan auton korkeutta tiehen nähden sekä muita aerodynaamisia ominaisuuksia tarpeen mukaan.