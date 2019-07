Autot

Volvolta iso takaisinkutsu: nämä uudehkot autot voivat jopa syttyä palamaan

Volvo on julkaissut uuden mittavan takaisinkutsukampanjan. Traficomin tiedoissa 27.6. päivätyssä kampanjassa asiassa mainitaan ”Tärkeä turvallisuuteen liittyvä ilmoitus”.Kampanja koskee lukuisia Volvon pääosin tuoreita malleja. Niihin kuuluvat XC90 (vuosimallit 16-), S80 (07-), V40 (13-), V90CC (08-), XC70 (08-), S60CC (18-), V60CC (18-), V60 (18-), S60 (11-), V70 (08-), V90 (17-), XC60 (17-), V40CC (17-) sekä S90 (17-).Takaisinkutsun piiriin kuuluu Suomessa kaikkiaan 13 504 henkilöautoa. Kyseessä on imusarjan ongelma, joka voi karstoittumisen seurauksena sulaa, ja mikäli autoa edelleen käytetään virheilmoituksesta huolimatta, aiheuttaa paikallisen palon konetilassa.Autot kutsutaan korjaukseen takaisinkutsukampanjan piirissä. Volvon tiedossa ei ole tapauksia, joissa mainittu ongelma olisi aiheuttanut hengenvaaran kenellekään.Volvolla on Suomessa voimassa myös 4 129:ää autoa koskeva takaisinkutsukampanja, jossa dieselpolttoainelinjan sisäkerroksessa saattaa esiintyä halkeamia. Paineistetun järjestelmän myötä tämä voi johtaa vuotoon konetilassa, jonka todennäköisimmin havaitsee dieselin hajuna. Kyseinen polttoaineletku vaihdetaan kampanjassa.