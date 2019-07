Renault Trafic Space Class olisi mielenkiintoinen lisä pikkubussitarjontaan - mutta saadaanko sitä Suomeen?

Autot

Renault Traficista uusi mielenkiintoinen pikkubussiversio – Suomeen tulo vielä auki

Renault Trafic uudistuu ja saa ennen muuta päivitetyt moottorit.Jo vuodesta 1980 markkinoilla ollut Renault Trafic uudistuu. Yli 50 maassa myytävä Trafic on ollut ranskalaismerkille tärkeä tuote, ja sitä onkin myyty pitkän olemassaolonsa aikana reilut kaksi miljoonaa kappaletta.Ulkoisesti auto muuttuu melko maltillisesti, tärkeimpänä muutoksena voi nähdä led-ajovalot, joissa on Renaultin henkilöautoista tuttu c-kuvio. Myös maskissa kimaltelee nyt enemmän kromia, joka tosin on nykytyylin mukaisesti muovin päälle rakennettua, ei siis aivan ehtaa tavaraa.Ohjaamo on kuitenkin suunniteltu täysin uudelleen. Kuljettaja on entistä enemmän ohjaamon keskiössä, ja esimerkiksi pysäköitäessä apuna toimivat etu- ja takatutkat sekä peruutuskamera.Voimanlähteenä autossa toimii 2,0-litrainen dCi-diesel, joka on – kuinkas muutenkaan – entistä taloudellisempi ja tehokkaampi. Tehoversioita tulee tarjolle luonnollisesti useampi.Yksi mielenkiintoisimmista uusista Trafic-versioista on henkilökuljetuksiin suunniteltu Trafic Space Class. IS on tutustunut autoon jo ensitestin puitteissa, ja kerromme uutuudesta myöhemmin lisää.Uusi Trafic rantautuu meille heti syksyllä, mutta Scape Class-version maahantuontipäätös on, sanottakoon valitettavasti, vielä tekemättä.