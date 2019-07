Varuskuntiin viikko sitten saapuneet nuoret pääsevät myös liikenneopetukseen – ”Leiriviikon jälkeen voi usein olla se tilanne”

Taustalla yliedustus tilastoissa

Nuorten liikenneturvallisuustilanne on kehittynyt myönteiseen suuntaan, sillä 15-24-vuotiaiden liikennekuolemien ja loukkaantumisten määrä on lähes puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Nuoret ovat kuitenkin yhä yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa, sillä joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on nuori.



Työtä nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehdään yhteistyössä monen eri toimijan voimin. Särmänä liikenteessä -koulutuksen tavoitteena on herättää keskustelua varusmiesten omaan liikkumiseen liittyvistä riskeistä. Kohderyhmänä koulutuksessa ovat kaikki varusmiespalveluksen suorittavat sekä heidän omaisensa ja lähipiirinsä.