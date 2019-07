Autot

IS koeajossa Volvo V60 Cross Country – ympärivuotinen farkku tutulla kaavalla













Melkein millä tahansa autolla pärjää ympäri vuoden ja aika monella myös tavanomaista kuoppaisemmalla mökkitiellä. Sen sijaan harvan auton voi sanoa tarjoavan kyseiset kulkukyvyt niin sivistyneessä, siistiksi hiotussa ja hyväntuntuisessa paketissa kuin Volvo V60 Cross Countryn.Uuden veekuusikymppisen Cross Country -versio on auto, jonka suurimmat edistysaskeleet edelliseen versioonsa löytyvät ennemminkin itse perusauton kuin sen päälle rakennetun maastopaketin sisältä. Aiempaan V60 CC-malliin verrattuna kyse on siis melkeinpä valovuoden mittaisesta loikasta. Poissa ovat esimerkiksi vanhan mallin ahtaus kuin analogisuuskin, muotoilusta puhumattakaan.Muussa reseptissä muutosta ei sen sijaan juuri ole, sillä merkittävintä teknistä antia perusmalliseen V60:een edustaa maavara, jota on Cross Countryssa lähtöversiota mukavat kuusi senttimetriä enemmän. Lisäksi ajonvakautukseen on ohjelmoitu erityinen off road -moodi, joka vaikuttaa muun muassa kaasupolkimen ja jarrujen reagointiin helpottaen auton käyttämistä esimerkiksi kuoppaisissa olosuhteissa.Ei Volvo näillä eväillä mikään täysimittainen maastoauto missään nimessä ole, mutta normaalia parempi eteenpäinmenijä kuitenkin. Siis sellainen, jonka uskaltaa viedä perusvetoa herkemmin, sanotaanko nyt vaikkapa sieltä mökkitieltä löytyviin ikävän savisiin ajouriin.Myös ajoasento on CC:ssä selvästi perusmallia korkeampi ja katumaasturimaisempi. Arkiajettavuuteen CC:n korikorotus ei kuitenkaan ole vaikuttanut negatiivisesti oikeastaan yhtään, kenties aivan tiukkavauhtisinta asvalttimutka-ajoa lukuun ottamatta.Positiiviselta puolelta ”Murtomaa-Volvon” alustasta sen sijaan löytyy Suomen oloissa runsaasti hyvää sanottavaa, kesäolot mukaan lukien. Esimerkkinä reikäisen kestopäällysteen terävät kuopat sujahtavat alta kuin tyhjää vaan. Paremmillakin pinnoilla tuntuma tiehen on mukava ja ajovärinöitä välittyy sisälle vain kaikkein pahimmissa paikoissa – kuten nyt vaikkapa hiekkateiden niin sanotuissa nimismiehenkiharoissa.Volvon mukavuuspainotteista ohjausta voisi toki haukkua Cross Countryssa aavistuksen elottomaksi, mutta itse asiassa sekin sopii maasturimaiseen tyyliin aika hyvin. Varsinkin, kun V60 CC kuitenkin ohjautuu haastavimmillakin pinnoilla juuri sinne minne kuljettaja haluaa.Ajettu dieselin ja automaatin yhdistävä voimalinja sopii sekin kokonaisuuteen varsin mukavasti. Kaikkiaan V60:n Cross Country -malli tarjoaa mielenkiintoisen vaihtoehdon vastaavalla nelivetoiselle kaupunkimaasturille, varsinkin kun Volvon kilpailijatkin ovat (ehkä hieman yllättäen) tässä luokassa aika vähissä.Jos valinnan kriteeriksi ottaa auton koko- ja hintaluokan osalta samanlaisen premium-tyyppisen merkkistatuksen kuin Volvolla, ei valinnanvaraa jää oikeastaan yhtään.Melkein ainut suora kilpailija Volvolle kun taitaa olla tässä kohtaa Audin tuleva A4 Allroad – jonka myynti ei tosin ole mallisukupolven vaihdoksen myötä ehtinyt käynnistyä vielä lainkaan.