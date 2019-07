Uusi Ford Focus ST ensitestissä: tältä se tuntuu tien päällä

Autot

Fordin mallistossa Focus ST oli aina se vähän tutkan alle jäänyt malli. Se on tarjonnut kyllä raikasta suorituskykyä ja urheiluhenkistä otetta tavallisen Focus-malliston yläpuolelle, mutta jäänyt palstamillimetreissä aina selvästi ankaran suorituskyvyn tarjonneelle Focus RS:lle.Syytä ei olisi. Uusi Focus ST kylläkin kulkee edelleen samalla 2,3-litraisella turboneloskoneella, josta nokkela mainosmies käyttäisi termiä ”Mustangin moottori” – samasta voimanlähteestä on nimittäin kyse. Nyt uudessa ST:ssä koneesta on raavittu ulos peräti 280 hevosvoiman ja 420 Newtonmetrin tehot. Lukeman pistää perspektiiviin se, ettei ole montaa vuotta kun rajuista rajuimmasta RS-versiosta otettiin 306 hevosvoimaa. Maailmalla pystyisi valitsemaan vielä 190-hevosvoimaisen dieselversion, mutta Suomen myyntivalikoimasta se on jätetty pois.Alkuun Focus ST tulee myytiin napakasti toimivalla, kiitettävän tarkalla kuusilovisella manuaalivaihteisolla. Siinä ilahduttavaa on short-shifter –setin toiminta. Vaihdekepin liikeradat ovat täsmällisen lyhyet ja pykälät naksahtelevat hienosti sisään jopa vaikeassa kakkoselta kolmoselle -vaihdossa, kun laatikon ominaisuuksista mitataan kaikki ulos eteläranskalaisella vuoristoteillä, jossain laillisen ja järkevän etenemisnopeuden tuolla puolen.Kertaakaan ei tule tunnetta, että vaihteisto valittaisi tai protestoisi kuljettajan rankaistessa. Myöhemmin tänä vuonna valikoimaan tulee seitsenlovinen kaksoiskytkinlaatikko – mutta kiistatta sen valitseva asiakas menettää erinomaisen manuaalivaihteiston nautittavuuden.Sataseen uusi ST vetäisee itsensä 5,7 sekunnissa. Tuona aikana sen äänimaailmassa on soinnikasta kakofoniaa, jossa turboahtimen taustalla kuuluva ujellus väistää sopivalla kierrosalueella hieman viisisylinterisen murinalta kuuluvan pauhun alta. Ford on maustanut ST:n sähköisesti ohjatulla tasauspyörästön lukolla. Toisin kuin yksinkertaisemmat järjestelmät, se pystyy ohjaamaan tarvittaessa kaiken tehon pitävämmälle pyörälle. Fordin mukaan järjestelmä pystyy ennakoimaan pidon heikkenemisen, sillä sille kerrotaan tietoa auton voimansiirron ja ajodynamiikka-anturien keräämänä, eikä lukon tarvitse enää vain korjata jo alkanutta sutimista.Nizzan pohjoispuolen syheröisten vuoristoteiden 180-asteisissa serpoissa kaasun härskikään liika-annostelu ei aiheuta erikseen mainittavaa vetelyä, vaan Focus lähtee ampumaan tien suuntaan tarkasti. Mutkaan saapuessa Performance Pack -sarjaan kuuluva automaattinen välikaasun annostelu voi kovista rattimiehistä kuulostaa huijaukselta, mutta toisaalta se auttaa kyllä kuljettajaa keskittymään viemään hidastamisen läpi kunnialla. Kuten tämän päivän henkeen kuuluu, myös Focus ST paukkuu ja papattaa sopivan pyrkivässä ajossa, mutta bensa-annoksia ei holautella putkistoon mitenkään järjestelmällisen tarkasti, vaan kone saattaa olla pitkäänkin siivosti moottorijarrutuksen kestäessä. Ja sitten yhtäkkiä: PAM!Samaan pakettiin kuuluu 5-ovisessa versiossa myös CCD-niminen jatkuvasti säätyvä iskunvaimennus. Meille ei tarjoutunut mahdollisuutta testata autoa ilman säätyvää järjestelmää, mutta ero iskunvaimennuksen jämäkkyydessä oli selvä jo normaalista ajotilasta sport-tilaan vaihdettaessa. Asvaltin epätasaisuudet tuntuivat jälkimmäisessä läpi selvästi, eikä moodi tarjoa mukavaa matkustusta varmasti edes kotimaisilla perustieverkolla. Normaaliasetuksessa alusta on GTI-luokkaan tavanomaisen jämäkkä.Focus ST on kiitettävän hienosti onnistunut paketti. Perinteisesti kehuttuja ajo-ominaisuuksia on terävöitetty aggressiivisemmaksi hierotulla alustageometrialla, joka ei kuitenkaan vielä aivan tee matka-ajosta työlästä tai väsyttävää. Silti ST:n ostava tuntee jo selkeän eron pykälää alempiin malleihin tietynlaisena intensiteettinä, jolla auto lähtee ohjautumaan vähänkään reippaammassa ajossa.Koko ajan kyseessä on kuitenkin täysin ongelmitta perhekäyttöön sopiva C-segmentin pystyperäinen arkiauto. Suurin ongelma on kuitenkin ST:n hinnoittelu: Hyundain upea i30N Performance maksaa noin 7000 euroa vähemmän – eikä se jää kuin 15 hevosvoimaa Focukselle.