Maavaraa himppu enemmän: tällainen on Škodan astetta rouheampi farkku-uutuus

Ilta-Sanomat tutustui Wienissä varovasti kasvojaan pesseeseen Škoda Superbiin ja ajoon osuu nyt ensimmäistä kertaa saataville tullut Scout-versio. Se on räväkästi oranssin värinen. Kyseinen metalliväri on uutuutta alleviivaten saatavilla vain Scoutiin. Suomen maahantuoja odottaa Scoutin nappaavan noin 10 prosentin osuuden Superbien kokonaismyynnistä.Tämä on näitä trendijuttuja. Otetaan tavallinen farmari, korotetaan sen maavaraa 1,5 sentillä, laitetaan puskurien alle vähän alleajosuojaa, helmoihin tummaa suojamuovia, liitetään ajo-ohjelmiin erillinen off-road-asetus ja koristellaan muutamia ulko- ja sisäpintoja Scout-tekstein. Ja kas, näin on luotu uusi malliversio, josta kehtaa pyytää vähän enemmän hintaa kuin tavallisesta perusfarmarista. Varsinkin, kun uutuuden saa vain joko suurimman bensa- tai dieselkoneen kera.Koeajoautoon osuu näistä 272-heppainen bensanelonen. Suomessa suurempaa kysyntää voi odotella 190-heppaista dieseliä kohtaan, vaikka dieseleitä mustamaalataankin parhaillaan isolla pensselillä. Škodalle tilanne on Suomessa hieman ilkeä, emokonserni kun odotuttaa tsekkejä voimalinjojen sähköistämisen kanssa. Onneksi apua on luvassa, kun Superbiin tulee tarjolle lähitulevaisuudessa 1,4-litraisen bensaturbon ja sähkömoottorin yhdistelmä.Tien päällä Scout on miellyttävä kumppani. Koeajoautossa oli lisävarusteena saatava mukautuva iskunvaimennus, joka parantaa kyydin laatua – etenkin, kun poiketaan hiekkateille. Ja jos mökkitie ei ole aivan siloteltu, puolellatoista sentillä kasvatettu maavara suojaa jo pohjaa itsessään. Huonon tien paketin myötä pohjassa on enemmän suojaavaa materiaalia muutenkin.Škodan uutuus on käytännössä hyvin lähellä hiljattain uudistunutta Volkswagen Passatin Alltrack-versiota.Scoutiin on yllättävän helppo tykästyä. Sen lisukkeet ovat ehkä hieman päälle liimattuja, mutta jos omistaja ei ole katumaastureiden ystävä, Scout tarjoaa henkilöautomaisen ajokokemuksen huonommillekin teille soveltuvin maustein. Eikä näistä ole hyötyä pelkästään mökkiteillä, vaan käyttöä olisi viime talvena ollut monelle ihan pääkaupunkiseudullakin. Korimallina farmari on edelleen pistämätön moneen katumaasturiin verrattuna.Ajoimme Scoutin jälkeen myös tavallisen Combin, jonka keulalla oli evoluutioversio 2-litraisesta ja 150-hevosvoimaisesta dieselistä. Moottori tulee tuotantoon myöhemmin tänä vuonna ja se on aiempaa kevyempi. Lukuisten pienten viilausten ansiosta se on aiempaa taloudellisempi eli CO2-grammat ovat aiempaa matalammat. Ja vaikka 190-heppainen diesel on Suomessa suosiossa, myös 150 hevosvoimaa riittää hyvin näinkin ison auton vaivattomaan liikutteluun. Korvakuulolta kone on myös miellyttävän hiljainen: sitä ei meinaa edes tunnistaa dieseliksi.Faceliftissä myös tavallisten Superbien ilmettä on viilattu. Pienet muutokset näkyvät sekä keulassa että perässä. Ilme on nyt enemmän Škodan uuden muotokielen mukainen. Ohjaamossa facelift-vaikutukset ovat vähäisiä. Kromia on lisätty, ovitaskut ovat valaistut, verhoilumateriaaleja on uudistettu ja niiden näyttävyyttä on lisätty erivärisin ompelein. Vakiona on Ambition-tasosta lähtien digitaalinen ja mukautettava mittaristo. Kojelaudan kosketusnäyttö on puolestaan joko 8- tai 9,2-tuumainen.Yhteensä Superb-mallistoon on tarjolla seitsemän eri moottorivaihtoehtoa, kymmenen voimalinjaa ja kolme erilaista alustaa. Isompien moottoreiden yhteyteen saa vielä nelivedon, ja tehokkaimman bensakoneen mukana neliveto on jopa vakiona.Faceliftin myötä myös Superbin varustelistaa on täydennetty. Tarjolla ovat nyt ensi kertaa Suomen syyspimeillä erittäin hyödylliset täys-led-matriisiajovalot. Yhtä lailla iloa on arkiajoihin ennakoivasta vakionopeudensäätimestä, joka tunnistaa myös liikennemerkit. Myös moottoritiellä toimiva hätätilanneavustin sekä automaattinen hätäjarrutusavustin parantavat Superbin turvallisuutta entisestään. Näistä ensimainittu on tosin tulossa varusteeksi vasta ensi vuoden puolivälissä. Muista hyötyvarusteista voidaan mainita vielä avaimeton lukitus, joka tunnistaa nyt kaikki ovenkahvat. Se on tarjolla vakiona Ambition-tasosta lähtien eli oikeastaan aina. Takapenkkiläiset kiittävät.Suomeen uudistetut Superbit sekä uusi Scout-versio saapuvat syksyllä.