Yllätys tavaratilan koossa - tällainen on pikku-Mersun porrasperämalli

Uusi A-porrasperä on käytännössä sama auto kuin aiemmin tarjolle tullut A-pystyperä ja CLA Coupé. Tekniikaltaan uutuus jakaa perustan myös piirun verran isommaksi muokatun B-sarjan kanssa.Valmistajan mukaan A-sedan on ensimmäinen Mercedes-Benz, joka on kehitetty firman uudessa ajoturvallisuuden teknologikeskuksessa. Näin auton passiiviseen turvallisuuteen voisi kuvitella ympätyn tuoreimpien tutkimustietojen mukaiset fiksaukset.A-sarjan sedan ansaitsisi valokeilan itseensä ilman sivuroolin esittäjiäkin, mutta perheen sisäinen vertailu on väistämätöntä. A-sedan näyttää muotovaliolta, ja sitä se on todistetusti: ME-luokan ilmanvastuskerroin (0,22) on sama kuin CLA Coupéssa.Tuulitunnelissa viimeistelty sedan jää kuitenkin sekä muotoilultaan että tilankäytön osaltaan pystyperän ja uudistuneen CLA:n välimaastoon. Eräänlainen yllätys kuitenkin lienee, että bensiinikäyttöisen sedanin 420-litrainen tavaratila on pystyperämallia 50 litraa tilavampi. Litrojen lisäksi sedanin lastausaukko on suunniteltu kuormauksen kannalta erittäin käyttökelpoiseksi. Tilan korkeus asettaa kuitenkin rajoitteensa.Jos tavaratilan koolle pannaan painoarvoa, CLA on näistä kolmesta ykkönen: 460-litraiseen konttiin mahtuu 40 litraa enemmän kuin sedanin vastaavaan. Tässä uudistuneen B-sarjan aiemmasta kutistunut tavaratila jää yllättäen kakkoseksi (455 litraa).Kun takaosasta siirrytään kohti keulaa, kiinnostus kohdistuu viihtyvyyteen takaistuimilla. Sedanissa pääntila on 16 millimetriä pystyperäistä matalampi, mutta 36 millimetriä väljempi kuin CLA Coupéssa. Mitätöntä? Ehkä, mutta pitkillä matkoilla millien erot voivat osoittautua itseään suuremmiksi.Muutoin edellä mainitut mallit jakavat valmistajan tuoreimmat teknologiset kehitysaskeleet, jotka väistämättä kuuluvat kompaktiluokan edustusluokkaan. Pientä säröäkin löytyy: koska ohjaamo näyttää muuten niin fiiniltä, saattavat esimerkiksi ikkunannostimien kytkimet jo tuntua alennuskorikamalta.Koeajossa olleesta 1,3-litraista bensiiniturbosta kaivetaan esille 163 hevosvoimaa. Suurin vääntömomentti saadaan suhteellisen alhaisella käyntinopeudella, mutta lähdöt eivät tuntuneet ihan numeeristen arvojen mukaisilta. Liekö sitten kaksoiskytkinvaihteiston nikottelua vai kuljettajan epärealistisia odotuksia?Sedanin suurin etu kieltämättä tyylikkääseen CLA Coupé -malliin on suuri hintaero: ylimääräisestä annoksesta finessiä saa maksaa versiosta riippuen melkein kymppitonnin.