Tulos voi hämmentää suomalaisia: Eurooppalainen tutkimuslaitos laittoi automerkit luotettavuusjärjestykseen

Brittiläiset ovat autokansaa, se meilläkin tiedetään. Mutta kun sumujen saarella tehdään tutkimusta autojen luotettavuudesta, saattavat lopputulokset olla suomalaisittain yllättäviä. Pätevätkö ne myös Suomessa?Tällä kertaa tuore J.D. Power UK Vehicle Dependability Stydy -tutkimus perustui peräti 11 530 aitoon käyttäjäkokemukseen, joissa autojen omistajat ja haltijat raportoivat aidoista vioista viimeisen vuoden ajalta. Autot olivat olleet heidän käytössään yhdestä kolmeen vuotta, ja ne oli myös ensirekisteröity tuona aikana. Kyseessä oli siis uudehkojen autojen tutkimus.Uusissakin autoissa voi silti olla vikoja, jotka ovat harmillisia, tai jopa jättävät tien päälle. Näin on usein etenkin sähkövikojen kanssa, ja nykyautoissa on yhä enemmän erilaista ohjaus- ja säätöelektronikkaa.Tutkimuksessa mitattiin luotettavuutta pistein, joita annettiin yksi aina jokaista havaittua vikaa kohden kyseisessä autoyksilössä. Saadut havainnot verrattiin sitten jokaista sataa autoa kohden, jolloin saatiin numeerinen arvo, esimerkiksi 99/100, eli 99 vikaa sataa autoa kohden.Mitä enemmän pisteitä sataa autoa kohden, sen vikaherkempi merkki on siis kyseessä. Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota kattavasti autojen kahdeksaan eri osa-alueeseen.Aloitetaan loppupäästä, eli vikaherkimmistä automerkeistä. Kolme viimeistä sijaa menivät Audille (167/100), Fiatille (173/100) ja BMW:lle (181/100). Suomessa monen on varmasti vaikea mieltää, miten premium-merkiksi tiedetty ja usein kalliskin BMW voi hävitä luotettavuudessa edulliselle Fiatille? Onko BMW ehkä täynnä uusinta, vikaherkkää tekniikkaa, vai mistä tulos johtuu? Saman kysymyksen voi kysyä myös Audin kohdalla, niin niukasti se löi Fiatin tässä mittelössä.Myös kärjessä koetaan yllätyksiä. Kolmanneksi sijoittuu Hyundai pistein 90/100, ja toisena vain hieman sen edellä kiitää meikäläisittäin hyvin tunnettu Skoda (88/100). Molemmat ovat Suomessa kohtalaisen hyvässä luotettavuusmaineessa, ja Skodahan on meillä myös varsin suosittu myynnillisesti.Mutta koko tutkimuksen voittaja ja vähävikaisimmaksi osoittautunut auto on tällä kertaa monelle varmasti kova pala nieltäväksi: pistein 77/100 ykköseksi sijoittui ranskalaismerkki:Koko tutkimuksen keskiarvotulos oli 119/100 pistettä. Keskiarvoisesti automerkeissä oli siis 1,19 vikaa per auto. Suomessa hyvin luotettavaksi mielletyt Toyota (134/100) ja Mercedes-Benz (136/100) jäivät siten keskiarvon huonommalle puolelle. Niiden edelle kiilasi Citroën (126/100). Tätä eivät pelkästään Suomen sääolosuhteet selitä.Suomessa suosituista merkeistä neljänneksi sijoittui Nissan (94/100), Opel (eli Vauxhall) kuudenneksi (95/100), seitsemänneksi Kia (101/100) ja yhdeksänneksi Ford (104/100). Kymmenes oli Volvo (106/100).Mielenkiintoinen havainto on sekin, että keskiarvon paremmalle puolelle sijoittui hyvin vähän ns. premium-merkkejä.Suomi on Keski-Euroopasta katsoen syrjäinen ja vähälukuinen maa. Kun Suomessa arvotetaan eri automerkkejä ja -malleja, on syytä pitää mielessä, että suuremmissa maissa asioita katsotaan autoilijankin kannalta usein aivan eri näkökulmasta. Yhtä ainoaa totuutta tuskin on olemassa.J. D. Power (perustettu vuonna 1968) on yksi tunnetuimmista kuluttajatutkimuslaitoksista koko maailmassa. Sillä on tutkimuslaitokset ja toimipisteet Euroopassa, Yhdysvalloissa, Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa.