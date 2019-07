Ikoninen edustusauto tuli tiensä päähän – vieraili aikanaan Presidentti Niinistön virkaanastujaisissa

Autot

Presidentti Niinistön virkaanastujaisissakin käväissyt automalli tuli tiensä päähän – jatko saattaa yllättää

Jaguar on päättänyt XJ-mallinsa valmistuksen. X351-tyyppinimellä kulkeneen, kahdeksannen sukupolven viimeisen XJ-malliyksilön kerrotaan valmistuneen viime viikon perjantaina eli 5. heinäkuuta yhtiön Castle Bromwichin tehtaalta Birminghamissa.Auton viimeisin sukupolvi eli kymmenen vuoden ajan, jonka aikana sitä valmistettiin yli 120000 kappaletta. XJ on ollut tuotannossa vuodesta 1968. XJ on Jaguarin legendaarisimpia malleja, ja se on ollut pitkään muun muassa Britannian pääministerin virka-auto. Auton huippuvarusteltuja Daimler-versioita on käytetty myös kuninkaallisen hovin autoina.Jaguar XJ ehti olla tuotannossa siis yli 50 vuoden ajan. Viime vuonna mallista julkistettiin erityinen XJ50 special edition -versio juhlistamaan mallin 50-vuotista taivalta. Tämän auton sai joko lyhyen- tai pitkän akselivälin mallina, ja sen voimanlähteenä toimi 3,0-litrainen V6-bensiinimoottori, joka tuotti 296 hevosvoimaa. Auto kiihtyi tällä moottorilla 0-100 km/h nopeuteen 6,4 sekunnissa.Saavuttamastaan ikonisesta asemasta huolimatta XJ alkoi viime vuosina olla Jaguarin mallistossa heikoiten myynyt malli. Viime vuoden lopulla auton myyntimäärät olivat tippuneet vain muutamien satojen kappaleiden tasolle, kun uudet mallit XE, F-Pace, E-Pace ja I-Pace ovat tulleet kilpailemaan samoista asiakkaista. XJ oli tullut tietyllä tapaa sekä tiensä, että aikakautensa päähän.Mutta mitä seuraavaksi? Kun Ilta-Sanomat viimeksi tiedusteli asiaa Jaguarin muotoilujohtajalta, saimme vain ympäripyöreitä vastauksia.Koska täysin uusien automallien lanseeraminen markkinoille maksaa autovalmistajille hyvin suuria summia, Jaguar tuskin kuitenkaan kokonaan hylkää XJ-mallinimeä. Suurin merkitys lienee kuitenkin tuoreella tiedolla, jonka mukaan Brittimerkki jatkaa yhä vahvemmin sähköistymisen tiellä.Se saattaa tuntua ensin melkoiselta yllätykseltä, mutta tarkemmin ajatellen ei sittenkään, sillä Jaguarin ensimmäinen täyssähköauto I-Pace on ollut kansainvälinen palkintohaavi ja kriitikkomenestys. Aikakaudet vaihtuvat myös automaailmassa.Mitä siis seuraavaksi? Jaguar on toistaiseksi antanut ymmärtää, että seuraavan sukupolven XJ on täyssähköinen, tai ainakin ladattava hybridi. Molempia tekniikoita löytyy jo valmiina merkkiä valmistavasta JLR-yhtiöstä.