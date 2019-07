Autot

Viimeinen Kupla valmistui – tällainen oli autolegendan historia









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Uuden ajan Kupla





Volkswagenin legendaarisen Kuplan ystävät voivat nostaa lipun puolitankoon, sillä maailman ehkä tunnetuimman automallin tuotanto loppui eilen. Viimeinen Beetle rullasi ulos tuotantolinjalta Pueblassa, Meksikossa.Se tarkoittaa myös päätöstä tarinalle, joka alkoi yli kahdeksan vuosikymmentä sitten Saksassa vuonna 1938.Kansanauton eli Volkswagenin syntytarina on tietenkin synkkä, sillä Adolf Hitler halusi kansalaisilleen halvan liikkumavälineen. Alkuperäinen muoto ja rakenne, tilaa viidelle ja ilmajäähdytteinen moottori takana, ovat itävaltalaisen insinööri Ferdinand Porschen luomuksia. Samat linjat löytyvät tosin vuonna jo 1937 Tsekkoslovakiassa esitellystä Tatra T97:stä ja unkarilaisen Bela Barenyin vuoden 1934 skisseistä.Toisen maailmansodan jälkeen kukaan ei halunnut ottaa Volkswagenia haltuunsa, mutta se lähti yllättäen kukoistamaan brittihallinnon alaisuudessa. Tehdas siirrettiin Saksan valtion ja Ala-Saksin maakunnan haltuun vuonna 1949, joista jälkimmäinen on edelleen yhtiön merkittävä omistaja.Beetlestä eli suomalaisittain Kuplasta tuli liikkumisen symboli, josta maksettiin meillä ennen autokaupan vapautumista huimia hintoja. Kuplan suosio kattoi lähes koko maailman Euroopasta Yhdysvaltoihin ja Etelä-Amerikkaan.Miljoonas Kupla, jonka virallinen nimi Volkswagenilla oli Type 1, valmistui vuonna 1955. Yhdysvallat nousivat Volkswagenin suurimmaksi vientimaaksi. Ennätys tehtiin vuonna 1968, kun 40 prosenttia tuotannosta eli 563 522 autoa laivattiin Atlantin toiselle puolelle.Alkuperäisen Kuplan tuotanto loppui Wolfsburgissa, Saksassa vuonna 1978, kun etuvetoinen Golf oli noussut paljon suositummaksi malliksi Euroopassa. Mutta valmistus jatkui Meksikossa, jossa Kuplaa alettiin tehdä vuonna 1967, jatkuen aina vuoteen 2003 saakka.Jo viisi vuotta ennen Kuplan kuolemaa syntyi retromainen New Beetle, joka oli Golfin perusrakenteelle tehty, muodoiltaan Kuplaa muistuttava etuvetoinen perheauto. Idean isänä oli Volkswagenin silloinen pääjohtaja Ferdinand Piech, joka on Ferdinand Porschen pojanpoika. Vuonna 2012 Beetle sai uuden virtaviivaisemman muodon ja samalla sana New pudotettiin pois sen nimestä. Kupla oli taas Kupla, ainakin nimeltään.Pueblassa valmistui eilen viimeinen 5 961 kappaleen Final Editionista. Vihoviimeinen Kupla siirretään juhlallisuuksien jälkeen Volkswagenin museoon.