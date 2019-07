Kommentti: Autokauppaa yli 40 vuotta seurannut ex-johtaja kertoo, miksi auton huolto on niin kallista – ja miksi se silti kannattaa

Autot

Puoli tuntia huollossa ja lasku parisataa euroa. Vara-avaimen teettäminen saman verran. Määräaikaishuolto satasista tonniin... Vian etsintä testerillä sataviisikymppiä. Mitä siinä oikeasti tehtiin? Sillä rahalla sai vain diagnoosin, korjaus maksaisi sitten jo harmittavan paljon enemmän. Tuttuja ajatuksia ja ihmettelyn aiheita autohuollossa kävijöille.Miksi sitten kovin harvoin asiakkaan ja huoltoliikkeen ajatukset laskujen suuruudesta kohtaavat? Autohuolto vaatii isoja investointeja. Jos yrittää viedä TV:n tai kodinkoneen huoltoon, kustannusarvio ylittää usein laitteen ostohinnan. Ei kannata korjata. Autohuollossa näin käy ani harvoin. Auto on pitkäaikainen kulutustuote, joka kaipaa säännöllisesti huoltoa ja ajoittain myös korjauksia.Autohuollon investoinnit ovat kuitenkin aivan eri luokkaa, kuin esimerkiksi TV-huollon tila- ja laitevaatimukset. Autohuollossa tarvitaan suuret tilat, kalliita nostureita, hintavia testereitä, varaosavarastoja ja arvokkaita tietokoneohjelmia eri automerkeille. Jatkuvasti monimutkaistuvan tekniikan ansiosta autojen viat ja huoltovaatimukset ovat entistä mutkikkaampia. Autohuollon henkilökunta tarvitsee säännöllisesti koulutusta. Sekin maksaa. Investoinnelle ja toiminnan ylläpidolle on siis saatava maksajat.Kuluttaja. Kuten kaikessa liiketoiminnassa, myös autoliikkeessä kustannuksista selvitään vain maksavien asiakkaiden avulla. Kuluttajan kannalta maksaminen tietenkin harmittaa. Mutta vaikka hänelle lasku on iso, ei siitä autoliikkeellekään jää käteen kaikkien kustannuksen jälkeen kuin pieni siivu.Huollon kustannustasoa nostaa myös se tosiasia, että monelle autoalan yrittäjälle varsinainen autokauppa on lähes nollatason liiketoimintaa. Siitä pitää huolen tehtaiden ja maahantuojien kireä hinta- ja marginaalipolitiikka. Huolto onkin monelle liikkeelle se osa bisnestä, joka pitää toiminnan pystyssä.Miten lasku syntyy? Kun asiakas tiedustelee autohuollon asiakaspalvelijalta kustannusarviota, saa edelleenkin aivan liian usein kuulla puhuttavan tuntiveloitushinnasta. Todellisuudessa tuntiveloitushinta ei kerro loppulaskun suuruudesta. Tämä siksi, että huolloissa kaikki yleisimmät toimenpiteet ovat urakkahinnoiteltuja.Otetaanpa esimerkki: asiakas tuo autonsa määräaikaishuoltoon. Huollon hinta on laskettu siihen teoreettisesti kuluvan työajan perusteella. Esimerkiksi kaksi tuntia. Kustannusarvio voisi työn osalta olla vaikkapa kolme- neljäsataa euroa ja osat päälle. Asentaja on kokenut työntekijä ja tekee huollon alle tunnissa. Lasku on silti alkuperäisen urakkahinnoittelun mukainen. Asiakas ihmettelee, miten noin lyhyestä työajasta tulee näin suuri lasku. Ristiriita on valmis.Kysy aina todellinen kustannusarvio. On harvoja töitä, joissa pitävää kustannusarvioita ei voi antaa. Kustannusarvio on myös autoliikkeen velvoite. Ja juuri urakkahinnoittelu mahdollistaa pitävän arvion. Poikkeuksena on esimerkiksi sähköpuolen vian etsintä. Usein näissä tapauksissa ratkaisun löytämiseen kuluu paljon aikaa, ellei testeri kerro heti vian syytä. Se on asiakkaalle ja myös autoliikkeelle kallista hommaa. Aina ei edes kehdata laskuttaa siihen kulunutta todellista aikaa. Mutta tämä on harvinaisempaa.Kyllä kannattaa. Monilta vioilta ja huolilta voidaan välttyä ennakoivan huollon avulla. Jos huoltamisen laiminlyönti johtaa kallisiin korjauksiin, ei myöskään valmistajan takuu korvaa korjauksia. Jo autoa ostaessa kannattaa miettiä sen huollon tarve. Monesti takuu, pitkäkin sellainen, vaatii kaikkien määräaikaishuoltojen tekemistä. Miten usein huolto on? Mikä on yksittäisen huollon kustannusarvio? Onko joitain vaatimuksia huoltopaikan suhteen?Näillä asioilla on oleellinen merkitys autoilun kokonaiskustannuksissa. Jos on epävarmuutta, on useilla automerkeillä tarjolla myös ennakolta ostettavia täyden palvelun huoltopaketteja. Silloin kulujen budjetointi on helppoa. Silti kokonaiskustannukset eivät välttämättä ole edullisempia.Mutta olipa systeemi mikä tahansa, auto kannattaa huoltaa ajallaan. Kalleudestaan huolimatta se kannattaa. Myös silloin, kun autoa myydään edelleen, ja ostaja kysyy huoltokirjaa. Hyvin huollettu auto on vahvoilla, huoltohistoria vaikuttaa vaihdokin myyntihintaan ja sen haluttavuuteen.