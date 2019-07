Autot

Romutuspalkkio toi valtion kassaan kymmeniä miljoonia – jatkosta ei silti tietoa

Viimevuotinen autojen romutuspalkkiokampanja onnistui odotetusti, mutta sen jatko on taas avoin.

Viime vuonna

Valtiolle lisätuloja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

toistettu ja 1.1.-31.8. voimassa olleen romutuspalkkiokampanjan aikana uuden auton ostaja sai 1 500 tai 2 500 euron alennuksen uudesta henkilöautosta, jos hän samalla vei romutettavaksi omistamansa vanhan liikennekäytössä olevan henkilöauton.Kampanja oli onnistunut. Autoalan mukaan autokannan uusiutumista voitaisiin nopeuttaa toistamalla viime vuoden kaltainen romutuspalkkiokampanja, jonka turvin lähes 7 000 elinkaarensa päässä ollutta suuripäästöistä autoa korvautui vähäpäästöisellä uudella autolla.Romutuspalkkio on myös valtiontaloudelle suotuisa toimenpide, sillä palkkio tuotti valtiolle merkittävästi verotuloja. Viime vuonna romutuspalkkiolla hankituista autoista kertyi autoverotuloja noin 16 miljoonaa euroa ja arvonlisäverotuloja noin 23 miljoonaa euroa. Yhteensä valtio sai verotuloja siis noin 39 miljoonaa euroa, mutta romutuspalkkioihin kului valtiolta vain noin seitsemän miljoonaa euroa. Näin ollen valtion kassaan kertyi noin 32 miljoonaa euroa lisätuloja kampanjan myötä. Tästä huolimatta kampanjan jatkosta ei ole toistaiseksi tietoa.Romutuspalkkio nopeuttaisi Suomen autokannan kiertoa, joka on tunnetusti EU-maiden vanhimmasta päästä. Autojen vanhalla keski-iällä on kaksi negatiivista vaikutusta: suuremmat päästöt ja huonompi turvallisuustekniikka uudempiin autoihin verrattuna.Auton ”loppuun ajaminen” nähdään usein myös hyvänä seikkana ekologisesti ajateltuna, mutta tosiasiassa valtaosa auton elinkaaren päästöistä syntyy nimen omaan sen käytön aikana. Siksi käytön aikana syntyviä päästöjä olisi hyvä vähentää. Lisäksi autojen materiaalit kierrätetään Suomessa poikkeuksellisen suurella prosentilla, materiaaleista jopa 97 prosenttia saadaan uudelleen kiertoon.