Pienten lasten äiti väitti lainanneen autonsa – sai nipun pysäköintivirhemaksuja ja lopulta yli tonnin laskun

Todistus puuttui

Kallis kiista

Alueellinen Pysäköintivalvonta Oy ja ParkkiPate Oy vaativat naiselta 220 euron saataviaan nostamallaan kanteella. Kyseessä oli kiista, jossa naisen auto oli pysäköity virheellisesti mm. Vantaalla pari vuotta sitten. Siitä ei ollut maksettu pysäköintimaksua tai ei ollut käytetty pysäköintikiekkoa. Pysäköinneistä oli todisteena valokuvat.Nainen kiisti vaatimuksen, koska hän ei ollut mielestään pysäköinyt autonaan virheellisesti. Virhemaksujen päivämäärät sattuivat ajankohtiin, jolloin hän väitti lainanneensa autoaan lähisukulaiselleen.Nainen piti kohtuuttomana, että hän joutuisi maksamaan virhemaksut, joita ei ollut aiheuttanut.Kanteen nostaneet vaativat naista osoittamaan, että auton oli pysäköinyt joku muu, koska omistus ja hallinta antavat vahvan perusoletuksen siitä, että omistaja on itse ajanut autoa ja pysäköinytkin sen.Kantajat vetosivat muutaman vuoden takaiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun, jossa oli kyse vastaavanlaisesta tapauksesta ja omistaja joutui maksamaan virhemaksut. Kantajat muistuttivat myös, että vastaajalla eli auton omistajalla on paras mahdollisuus osoittaa, kuka auton oli pysäköinyt virheellisesti ja sen vuoksi mahdollisen toteennäyttämättömyyden on koiduttava naisen vahingoksi.Osapuolten välillä vallitsi ymmärrys kaikesta muusta, mutta ei siitä, kuka oli auton pysäköinyt ja kenen kuului maksaa pysäköintivirhemaksut.Itä-Uudenmaan käräjäoikeus muistuttaa oikeuskäytännöstä, jonka mukaan auton omistaja tai haltija ajaa autoaan tai jos sitä ajaa joku muu, niin omistaja ainakin tietää kuka ratissa on.Kiista ratkaistiin kirjallisessa menettelyssä. Nainen väitti oikeudelle antamassaan lausunnossaan, ettei hän ajanut autoa, mutta hänellä on kaksi henkilötodistajaa asiassa.Oikeus kehotti naista nimeämään todistajat. Sitä hän ei kuitenkaan tehnyt, eikä hän nimennyt, kuka auton olisi pysäköinyt.Ratkaisussaan käräjäoikeus toteaa, että nainen ei esittänyt minkäänlaista todistelua asiassa eikä ulkopuolisesta kuljettajasta ollut mitään näyttöä.Oikeus piti kertomusta auton lainaamisesta läheiselleen ylimalkaisena ja epämääräisenä.Nainen otti asiassa esille perhesuhteensa pienten lasten äitinä ja kertoi aikansa menevän pääasiassa kotona.Oikeuden mielestä asian ratkaisun kannalta perhesuhteilla ei ole mitään merkitystä, eikä perhesuhteet kerro mitään siitä, etteikö hän olisi voinut pysäköidä autoaan.Oikeus totesi naisen ajaneen autoaan ja pysäköineen sen virheellisesti. Hänen on maksattava pysäköintivirhemaksut korkoineen ja perintäkuluineen. 220 euron virhemaksujen korko- ja perintäkuluja tuli runsaat 100 euroa ja oikeudenkäyntikuluja 750 euroa. Kaikkiaan maksettavaa tuli vajaa 1 100 euroa.Käräjäoikeus antoi jutussa ratkaisunsa viime vuoden elokuussa. Nainen vei asiansa vielä Helsingin hovioikeuteen, joka ratkaisi sen pari viikkoa sitten. Hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa.Ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta, jos se myöntää valitusluvan.