Autokauppaa yli 40 vuotta seurannut ex-johtaja lataa suorat sanat: Tältä näyttää päivän ”pätkäkauppa” takahuoneesta katsoen

Autokauppaa yli 40 vuotta seurannut ex-johtaja lataa suorat sanat: Tältä näyttää päivän "pätkäkauppa" takahuon

Autokaupassa velkaa saa tätä nykyä helposti. Autoilmoituksissa on houkuttelevia tarjouksia, joissa käsirahaa tarvitaan uuden auton ostoon vain muutamia satasia, tai ei mitään.Pieni kuukausierä on hyvä houkutin ostajalle. Myyjälle tällainen tarjous on ostajan tilannetta turvallisempi, kun ostajan luottotiedot ovat kunnossa.Järkevän ostajan kannattaa miettiä useamman kerran ennen pieneen kuukausierään perustuvan sopimuksen allekirjoittamista. Auton osamaksukaupassa ostettu auto on velan vakuutena.Ostetulla autolla on tietenkin aina jotain arvoa sopimuksen edetessä. Mutta ilman käsirahaa tai liian pienellä käsirahalla ostettu auto ei ole todellista vakuutta, jossa autosta luopuminen kuittaisi jäljellä olevan velan. Vielä hankalammaksi tilanteen tekee, jos sopimuksen lopussa on isompi viimeinen erä. Silloin velkapääoma kuolettuu liian hitaasti.Ostetun auton myyntiarvo putoaa heti kun sen ajaa liikkeen pihasta. Kuinka monta prosenttia, se riippuu auton merkistä ja mallista. Kolmen vuoden kohdalla auton laskennallinen myyntiarvo on enää noin puolet ostohinnasta. Auton arvon jälkeenjääneisyys on edellä mainitun tyyppisessä sopimuksessa tosiasia koko sopimuksen ajan ja sopimuksen päättyessä velkaa on edelleen vielä viimeisen erän verran.Yleensä kaikki menee hyvin niin kauan, kuin auton velkaa pystyy lyhentämään sovitulla tavalla ja ostajan elämä on ennalta suunnitellun mukaista. Ongelmia tulee muutostilanteissa. Kuka voi nykyaikana sanoa, että esimerkiksi viisi vuotta, tai edes yksi vuosi elämässä eteenpäin on täysin ennustettavissa? Sairaudet, työttömyys, parisuhdeongelmat ja muut muutokset voivat pakottaa autosta luopumiseen tai sen vaihtamiseen ennen sopimuksen päättymistä.Osamaksusopimuksesta pääsee tietenkin eroon, mutta vain maksamalla pois jäljellä olevan velan.Autosta saa tietenkin myytäessä aina jonkin hinnan, mutta jos auto esimerkiksi palautetaan autoliikkeelle kesken sopimuskauden, tilannetta käsitellään ostona. Ja ostohinta onkin sitten eri asia kuin vaihtokauppahinta, koska myyjäliike haluaa ostokaupassa normaalit liikevoitot.Velkaa voi pahimmassa tapauksessa jäädä useampia tuhansia euroja ja se on jollain tavoin maksettava. Jos ei pysty maksamaan, ovat edessä jopa pakkokeinot ulosmittauksineen.Sopimus on aina ostajaa sitova ja se peritään erilaisin käytettävissä olevin keinoin. Autoliikehän ei ole vastuussa edesvastuuttomasta sopimuksesta, paitsi ehkä moraalisesti.Joskus autoliike voi suostua vaihtamaan auton halvempaan, mutta sekin on ostajalle kalliimpaa kuin tavanomainen autokauppa.Autoliikkeet ovat panostaneet ilmoituksissaan takaisin lunastustakuuseen. Käytännössä autoliike ostaa silloin auton takaisin viimeisen maksuerän summalla.Ostaja voi myös lunastaa auton itselleen tai hankkia sille muun ostajan sopimaansa hintaan. Tämä järjestely on sinänsä turvallinen ostajalle, varsinkin jos autokaupassa tapahtuu yllättäviä muutoksia esimerkiksi veromuutosten johdosta. Tässä järjestelyssä ei kuitenkaan ole muita osamaksukauppoja helpompia tilanteita sopimuksen keskeytystapauksissa. Auto palautuu myyjälle tapauskohtaisen hinta-arvioinnin perusteella, kuten osamaksukaupassa yleensäkin.Ostajan on siis oltava varma siitä, että sopimus voidaan viedä loppuun asti. Muussa tapauksessa purku voi tulla kalliiksi.Eräät autoliikkeet tarjoavat vuoden sopimusta kiinteään kuukausihintaan. Yksi vuosi on tietenkin helpommin ennakoitavissa kuin esimerkiksi kolme vuotta. Ostajan on hoidettava huollot, vakuutukset ja verot itse. Autoliike voi myös tarjota ja tarjoaakin usein huolto- ja vakuutuspaketteja.Tässä ostajan on tärkeää osata arvioida ajokilometrinsä oikein. Jos ne ylittyvät, jokainen ylikilometri maksaa esimerkiksi 0,20-0,25 euroa.Kokemukseni perusteella voin sanoa, että osamaksu on hyvä tapa auton rahoituksessa, mutta sopimuksissa on oltava terve järki mukana.Nyrkkisääntönä voi pitää, että turvallisemmassa järjestelyssä käsirahaa pitäisi olla vähintään 20 prosenttia ja sopimus mieluiten ilman isompaa viimeistä erää. Näillä eväillä osamaksukauppa on hyvällä pohjalla eikä muutostilanteissa jouduta ojasta allikkoon.Tässä juttusarjassa emeritusjohtaja Jyrki Jaala kertoo suorasanaisen toteavasti, miltä nykypäivän autokaupan eri osa-alueet näyttävät kaiken kokeneen vanhemman polven autokauppiaan silmin – eli niin sanotusti asiaa takahuoneesta katsoen. Kirjoittajalla on kaikkiaan yli 40 vuoden kokemus autoliikkeen johtajana ja automyyjänä, mutta ei enää sidonnaisuuksia aiempiin työnantajiinsa eikä ylipäätään autoalalla toimiviin yrityksiin.