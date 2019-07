Lataushybridit heiluttavat nelivetomarkkinoita jo Suomessakin – taustalla ennen muuta yksi automerkki

Suurin osa Volvon nelivedoista on lataushybrideitä

Nelivetomallien suosiota ovat pitäneet Volvolla yllä ennen kaikkea merkin Twin Engine -lataushybridit, jotka ovat kaikki nelivetoja.



Tilastoissa tämä näkyy niin, että kun Suomessa on alkuvuodesta rekisteröity yhteensä 2 408 lataushybridiä, on niistä neliveto-Volvoja peräti 1 128 kappaletta. Volvon markkinaosuus on näin ollen myös lataushybridien osalta huikea, 46,8 prosenttia.



Kaikkiaan lataushybridimallien kärkikymmenikköön mahtuu neljä Volvoa. Niistä Volvo XC60 on tilaston ylivoimainen ykkönen 593 rekisteröinnillä ja myös kakkossija on Volvon hallussa, sillä V60 T8 Twin Engine AWD -mallia rekisteröitiin alkuvuonna 300 kappaletta.



Lisäksi lataushybriditilaston kahdeksannelta sijalta löytyy Volvo XC90 ja yhdeksäntenä on Volvo V90, nelivetoisia Twin Engine -malleja kaikki nekin.