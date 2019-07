Autot

Tällainen on entistä korskeampi Renault Captur – koeistuimme Pariisissa









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Kun Renault esitteli Capturinsa kuusi vuotta sitten, oli markkinoilla vain neljä kompaktia katumaasturia. Luokka on kasvanut nopeasti niin rekisteröintien määrän kuin tarjonnan laajuuden osalta. Nyt yli kaksikymmentä automallia kilpailee ostajien suosiosta.Captur nousi sähäkästi luokan ykköseksi Euroopassa, ja se on säilyttänyt asemansa, vaikka viime vuonna rekisteröintimäärä oli vähän laskussa. Niinpä on korkea aika esitellä toinen sukupolvi, joka saapuu Suomeen vuoden loppupuolella.Uudessa Capturissa on paljon samaa kuin vastikään esitellyssä viidennen sukupolven Cliossa, jonka kanssa yhteistä on muun muassa perusrakenne. Kori on venynyt 11 senttiä pidemmäksi kuin ennen ja leveyskin on kasvanut kahdella sentillä. Akseliväli, millä on suuri merkitys niin sisätiloihin kuin ajettavuuteen, on nyt 2,639 metriä eli 33 mm enemmän kuin ennen.Tilaa onkin mukavasti kaikilla viidellä paikalla. Tai no, ehkä takapenkin keskellä ei nyt ole kovin miellyttävä matkustaa, mutta tuo pätee melkein kaikkiin autoihin. Edessä istutaan vähän kauempana toisistaan kuin ennen ja takana polvitilat ovat kasvaneet.Monikäyttöisyyttä parantaa takapenkin 16 sentin pituussäätö. Tavaratilan lattian saa asennettua kahdelle tasolle eli käytössä on joko tasainen lattia tai erityisen paljon tilaa. Litramääräisesti sitä on 536 eli enemmän kuin kilpailijoissa, ja tuo koko olisi ihan hyvä suurempienkin autojen luokassa. Kun istuimet taitetaan eteen, tilalla on mittaa 1,57 metriä jossa on parannusta aiempaan 11 senttiä.Vaikka jo Capturin ulkomuoto on muuttunut melkoisesti nykyiseen verrattuna, varsinainen parannus löytyy auton sisältä. Clion tapaan uutta ohjaamoa kuvaillaan vallankumoukselliseksi. Sitä se toki onkin, sillä kaikki tiedot välitetään kuljettajalle nyt digitaalisesti. Materiaalit ovat pehmeämpiä ja parempitasoisia, minkä lisäksi asiakas voi (lisähintaan) räätälöidä sisustuksen varsin värikkääksi.Moottorivalikoima noudattelee samaa linjaa kuin Cliossa, mutta se on pykälää ylempänä. Ainakaan alkuvaiheessa vapaasti hengittävää vaihtoehtoa ei moottoreista löydy, vaan lähtökohtana on kolmesylinterinen 1,0-litrainen 74 kilowattia kehittävä voimanlähde. Vaihtoehtona bensiinipuolella on nelisylinterinen 1,3-litrainen joko 96 tai 115 kilowatin tehoisena. Vaihteisto tulee moottorin koon mukaan niin, että pienimmässä on aina käsivalintainen, keskimmäiseen voi valita myös kaksoiskytkinautomaatin ja tehokkaimmassa on aina automaatti. Pari dieseliäkin on tuotannossa, mutta niiden tulosta Suomeen ei ole vielä tietoa.Kuljettajaa avustavia järjestelmiä on runsaasti ja ajaminen on kaiken kaikkiaan pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi. Tietoviihdejärjestelmä on päivitetty uuteen versioon ja myös yhdistettävyys on nostettu uudelle tasolle. Mitä kaikkea tuo käytännössä tarkoittaa, selviää myöhemmin syksyllä koeajon myötä. Siihen mennessä ilmoitetaan myös Suomeen tuotavat mallit ja niiden varustelu.