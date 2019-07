IS tutustui Pariisissa toisen sukupolven Renault Capturiin: vanhasta ei juuri mitään jäljellä – ensi vuonna myös ladattavana!

Autot

Sisätilat

on nykyaikana automallille niin korkea ikä, että silloin on korkea aika siirtyä seuraavaan sukupolveen. Vaikka Renault Captur säilytti viime vuonna ykköspaikan kompaktien katumaasturien joukossa, myynti alkoi sakata ja tarvittiin muutosta tilanteen kääntämiseksi paremmaksi.Ensimmäisestä Capturista ei ole oikeastaan jäljellä kuin nimi ja periaate. Korin muotoilussa on aavistus samaa, mutta yhteisiä osia kaksikosta on turha etsiä. Niitä ei löydy kovin paljon rakenteistakaan, sillä Clion tapaan nyt käytetään Renault-Nissan -allianssin uutta CMF-B -perusrakennetta.Korin konkreettisin muutos on kasvu, sillä akseliväli on 33 mm aiempaa pidempi ja korille on tullut vähän yli kymmenen senttiä lisää mittaa sekä kaksi senttiä enemmän leveyttä. Kasvusta huolimatta paino on pidetty aisoissa käyttämällä mm. alumiinia konepellissä. Clion tyyliin niin edessä kuin takana on ledivalot ja samaan tapaan monet muutkin Capturin parannukset ovat yhteisiä Clion kanssa.ovat Capturissa kokenee varsin rajun muutoksen, missä kaikille on tehty paremmat oltavat. Etuistuimet ovat valmistajan mukaan kuin suuremmasta autosta ja ainakin ”kylmien tyyppien” perusteella ne tuntuvat hyviltä. Niistä ja auton muista ominaisuuksista kerromme enemmän, kun pääsemme syksyllä ajamaan uutta Capturia.Tilat ovat kasvaneet niin takapenkillä kuin tavaratilassa. Jälkimmäistä on 536 litraa, joka on Renaultin mukaan luokan suurin lukema. Pikkutavaroille löytyy runsaasti lokeroita myös matkustamosta.Myynti alkaa Suomessa bensiinimoottoreilla, joita on kahta kokoa ja ne ovat aina ahdettuja. Perusmoottorina on 3-sylinterinen 1,0-litrainen, joka kehittää 74 kilowattia. Monesta Renaultista, Nissanista ja Daciasta (myös Mercedes-Benzistä) tuttu 1,3-litrainen on saatavissa Capturiin joko 96 tai 115 kilowatin tehoisena.Mielenkiintoinen lisä saadaan vuoden 2020 puolella, kun E-TECH plug-in liittyy mallisarjaan. Tämän kokoluokan ensimmäisessä lataushybridissä on 1,6-litrainen bensiinimoottori ja kaksi sähkömoottoria. Pelkällä sähköllä pääsee 45 kilometriä.Kerromme lisää uudesta Renault Capturista perjantaina ilmestyvässä Ilta-Sanomien paperipainoksessa.