Autot

Ajoneuvo­kaupan erikoisalue yskäisi: ”Eivät yltäneet edellisen vuoden tasolle”

Tuoreiden tilastojen mukaan matkailuajoneuvokauppa laski runsas neljä prosenttia viime vuoden kesäkuuhun verrattuna.Toisaalta alan kokonaismyyntiluvut ovat kuitenkin yhä reippaasti plussalla, sillä tammi-kesäkuun kokonaismyynti on nyt tilastojen mukaan 895 kappaletta eli 11 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.Merkeistä slovenialainen Adria palasi kesäkuun myyntiluvuissa matkailuautojen ykköspaikalle. Saksalainen Sunlight on puolestaan toiseksi eniten myyty ja saksalainen Carado kolmanneksi eniten myyty matkailuauto.Tehdasvalmisteisten retkeilyautojen osuus kaikista ensirekisteröidyistä tehdasvalmisteisista matkailuautoista oli 28 prosenttia.Matkailuvaunuissa vastaavaa alamäkisignaalia ei nähty, sillä uusia vaunuja merkittiin rekisteriin kesäkuussa peräti 135 kappaletta, joka on 15 kpl enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa.Samoin vaunupuolen tammi-kesäkuun kokonaismyynti on sekin yhä tukevasti hiukan yli viiden prosentin kasvu-uralla vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.Uusissa vaunuissa markkinajohtaja on tällä hetkellä saksalainen Hobby. Toisena on slovenialainen Adria ja kolmantena ruotsalainen Kabe.