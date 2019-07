Autoalan työllisyysluvut ovat korkeammalla kuin kertaakaan aiemmin 2010-luvulla – mutta mikä työllistääkään kaikkein eniten?

Autot

Autoklusterin työllisten määrä on verrattain suuri ja sitä voi verrata esimerkiksi metsäteollisuuteen, jossa työskentelee Suomessa noin 42 000 henkilöä.Autoklusterin työpaikkojen määrä on viime vuosina kasvanut tasaisesti. Suurin työllistäjä on huolto- ja korjaustoimiala, joka työllistää noin 19 000 henkilöä. Autojen vähittäis- ja tukkukauppa työllistää puolestaan lähes 8 400 ja moottoriajoneuvojen valmistus noin 8 300 henkilöä. Suhteellisesti eniten on viime vuosina kasvanut ajoneuvojen valmistuksen sekä autojen vuokraus- ja leasingtoimialan työpaikkojen määrä. Sen sijaan katsastustoimialalla henkilöstön määrä on viime vuosina vähentynyt.Myös autokaupan työpaikkojen määrä on ollut kasvusuunnassa, mutta tänä vuonna uusien autojen kysynnän vähenemisen on ennakoitu vähentävän työpaikkojen määrää.Tieliikenneklusteri, johon kuuluu autoklusterin lisäksi tieliikenteen henkilö- ja tavaraliikenteen palvelut, työllistää Suomessa yhteensä lähes 120 000 henkilöä. Lähes 5 prosenttia suomalaisten työpaikoista on tieliikenneklusterin toimialoilla.Koko Euroopassa autoklusteri työllistää noin 7,1 miljoonaa ja tieliikenneklusteri 13,1 miljoonaa henkilöä, joka vastaa noin kuutta prosenttia työpaikoista.