Poliisihallitus: Ylinopeuksiin puuttumista aiotaan päivittää – näin sakotetaan ja huomautetaan nyt

Tällaisia ovat vielä toistaiseksi voimassa olevat rikesakko- ja huomautusrajat:

Poliisihallitus on nykyiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön perustuen vuonna 2016 laatinut ohjeen nopeusvalvonnan puuttumisrajoista. Ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää käytäntöä poliisilaitoksilla kuljettajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi, jättäen kuitenkin harkintavaltaa poliisimiehille tilanteissa, joissa on huomioitava esimerkiksi liikenneolosuhteet.



Ohjeen mukaan poliisi ei voi kuitenkaan antaa yleistä lupaa ajaa lievääkään ylinopeutta ja poliisin tulisikin mahdollisuuksien mukaan puuttua kaikkeen ylinopeuden ajamiseen, mutta on tilanteita joissa valvontaresurssien riittämättömyys tai muut valvontaolosuhteet vaativat puuttumisrajan nostamista tai laskemista.



Kyseisissä tapauksissa noudatetaan ohjeistuksessa annettuja suosituksia, eli poliisi antaa teknisen varmuusvähennyksen (3 km/h) jälkeen rikesakon kun nopeusrajoitus on ylitetty vähintään 7 km/h ja käyttää huomautusmenettelyä nopeuden ylityksen ollessa 3-6 km/h.