Autot

Maanantaista alkaen raskaille hyötyajoneuvoille asetetaan tuoreita vaatimuksia

Maanantaista 1. heinäkuuta lähtien raskaille ajoneuvoille on ilmoitettava hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus osana päästöjen tyyppihyväksyntää.