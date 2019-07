IS Kia Xceedin ensiesittelyssä: Varsinkin keula tuikkii pirteää ilmettä – kyljistä paljastui tehtaan säästökohde

Autot

Kia Xceed tuikkii pirteää ilmettä – kyljistä paljastui tehtaan säästökohde













Kia on yksi niistä harvoista automerkeistä, jotka ovat onnistuneet kasvattamaan rekisteröintejään Suomessa kuluvan vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kun kokonaisrekisteröinnit ovat suunnilleen 14 prosentin laskussa, on Kia onnistunut kasvattamaan rekisteröintejään kolmen prosentin verran.Samassa rytäkässä markkinaosuus on noussut jo kuuden prosentin kieppeille, mikä on hyvä suoritus nuorelta merkiltä. Ilman aitoja menestystekijöitä tämä ei olisi onnistunut.Aitoa asiaa Kialta ovat houkuttava hinnoittelu, pitkä takuu ja nuorekas mallisto. Kialla on jo repertuaarissaan monenlaisia kulkineita pikkiriikkisestä Picantosta sulavaan Stingeriin, ja paljon siltä väliltä. Laaja mallisto auttaa saavuttamaan laajemman ostajakandidaattikunnan.Nyt Kia esittelee jälleen uuden tulokkaan ns. kansanautoluokkaan. Uutuuden nimi on Xceed.Nimensä mukaisesti Xceed on crossover, joka perustuu nykyiseen Ceediin. Auto on kuitenkin selkeästi sulavalinjaisempi ja matalampi kuin jo tovin markkinoilla ollut Niro. Urheilullista muotoilua korostaa Xceedin coupémainen takaosa, ja myös keula on selkeästi pirteää ilmettä tuikkiva.Sen sijaan auton kyljet vaikuttavat kokonaisuudessa hieman vaisuilta, ja siihen on myös selkeä syy: etuoven pintapelti on täsmälleen sama kuin laimeammin muotoillussa Ceedissä. Kooltaan Xceed asettuu viisiovisen Ceedin ja Sportagen väliin.Nykytrendin mukaisesti Xceedissä on matkustajien suojana runsaasti erilaisia aktiivisen ja passiivisen turvallisuuden ominaisuuksia. Kuten muissakin Ceed-malleissa, Xceedissä on mahdollista valita eri ajotilojen välillä. Ajotilan valinta vaikuttaa auton ohjaukseen, vaihteistoon sekä siihen, miten herkästi auto reagoi kaasupolkimen vasteeseen.Kian mukaan tavanomaisiin ”mukamaastureihin” verrattuna Xceedin käsiteltävyyttä parantavat jousituksen ominaisuuksien lisäksi matala painopiste, kompaktit ulkomitat sekä pienempi kokonaispaino.Mielenkiintoinen seikka on, että Xceed on ensimmäinen Ceed-malli, jonka etuiskunvaimentimet on toteutettu erityiseen hydrauliseen vaimennukseen perustuen. Isoissa töyssyissä iskunvaimentimet estävät paitsi jousituksen pohjaamisen myös sen jälkeisen korin liikkumisen. Tällä haettaneen ajotuntumaan ennen kaikkea mukavuutta.Xceedin moottorivalikoima edustaa muista Kia-malleista tuttua, tavanomaista linjaa. Suurin uutinen on, että Xceedin ladattavat ja kevythybridimallit tulevat myyntiin jo vuoden 2020 alkupuoliskolla – siis jo aivan nurkan takana.nsitutustumisen yhteydessä Xceed ei tuntunut sisätiloiltaan erottuvan tavallisesta Ceedistä kovinkaan paljon, mutta sisäverhoiluvaihtoehdoissa autoon on tarjolla tavallista hieman rohkeampaa ilmettä. Kia Xceedin myynti alkaa Suomessa ensi syksyllä.