Ensitesti: Renault kulkee vastavirtaan – henkilöautomaisemmaksi muuttunut Master lisää paukkuja

Jotain mielenkiintoista lienee tapahtumassa Suomen tavara-automarkkinoilla, sillä tänä vuonna Renault’n pakettiautojen rekisteröinnit ovat kasvaneet huimasti – yli 30 prosenttia – vaikka kokonaismarkkina on hiipunut 8,5 prosentin verran.Ovatko suomalaiset ehkä löytämässä Renault’n uudelleen? Meillähän suosituimpia merkkejä ovat olleet etupäässä Volkswagen, Ford tai vaikkapa Mercedes-Benz. Toyota Hiace on enää menneisyyden kaiku, jonka Proace korvaa.Suomesta katsoen joillekin saattaa tulla pienenä yllätyksenä myös se, että koko Euroopan mittakaavassa Renault on ollut markkinajohtaja kevyissä tavara-autoissa jo vuodesta 1998 lähtien. Lisäksi Renault on ollut pakettiautomarkkinoilla jo 120 vuoden ajan.Tältä pohjalta Renault uudistaa nyt tavara-autojaan. Erittäin tärkeä Master on niistä yksi. Kun myös pakettiautojen ostajat ovat nykyisin entistä vaativampia, on ranskalaismerkki nähnyt nyt tarpeelliseksi uudistaa Master-pakettiauto niin ulkoisen olemuksen, voimanlähteiden, turvallisuuden kuin tämän päivän vaatimuksiin vastaavien yhdistettävyysominaisuuksien osalta. Ranskalaismerkillä halutaan lyödä lisää myyntipökköä pesään.Vuodesta 1980 markkinoilla ollut Master on löytänyt kaikkiaan 2,4 miljoonaa omistajaa. Nyt Master saa yhä enemmän sukunäköä Renault’n henkilöautojen keulapiirteistä. Uusi etumaski korostaa vaakalinjojaan, ja päiväajovalot saavat C-muodon. Sisällä ohjaamo muuttuu entistä henkilöautomaisemmaksi, ja ergonomia parantuu. Sisälle hyttiin hypätessään huomaa nopeasti, että kojelauta on täysin uusi.Pian liikkeellelähdön jälkeen huomaa, että kuljettajan istuimeen toivoisi edelleen hieman pidempää istuinosaa, tai sen säätöä. Näkymä ulos kuljettajan tontilta on hyvä, ja ensitestissä ollut kuusiportainen manuaali toimi napakan täsmällisesti.Ohjausvaihteesta on muokattu hyvin hidas, mikä tuo Masterin ohjattavuuteen selkeää kuorma-automaisuutta. Rattia saa pyöritellä runsaasti, mutta ei ohjaus raskas ole.Auton 2,3-litraiset dCi-dieselit on päivitetty entistä taloudellisemmiksi ja tehokkaammiksi. Renault’n nakutin on entistä vahvempi, ja 180 hevosvoiman teho yhdistettynä 400 newtonmetrin vääntöön vei Masteria testatulla, yli 700 kilon kuormallakin vaivatta eteenpäin mäkisessä maastossa. Lisäksi moottori jaksaa alkaa vetää nikottelematta jo heti tyhjäkäyntinopeuden tuntumasta. Moottorissa on vahvan puurtajan meininkiä.