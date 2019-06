Autot

Ensitestissä uudistunut Volkswagen Passat: Ikisuosikki saatettiin ajan tasalle





Suomessakin erittäin suosittu Volkswagen Passat päivittyy pienin muutoksin. Tätä ylemmän keskikokoluokan perheautoa on valmistettu sen yli 46 vuoden historian aikana jo yli 30 miljoonaa kappaletta. Suomessakin Passatin lukuisia eri sukupolvia on kaikkiaan lähes 72 tuhatta kappaletta, eli voidaan perustellusti puhua myyntimenestyksestä.Tällä kertaa ulkoiset muutokset ovat hyvin pieniä – itse asiassa niin pieniä, että niitä on harjaantumattoman silmän lähes mahdotonta havaita.Etu- ja takapuskureihin, maskiin ja ajovaloihin on kuitenkin tehty hienoisia viilauksia.Sisällä suurin muutos on, että varustetasoja on Passatissa jatkossa vain kaksi: Style ja R-Line. Samalla kun vanhat varustetasot jäävät Passatissa historiaan, uudet ovat jatkossa tekemässä tuloaan, ainakin pääpiirteittäin, myös muihin Volkswagen-malleihin.Suomalaisittain tärkeä havainto on, että varsin edistyksellisesti toimivat led-matriisiajovalot ovat vakiovaruste R-Line, Alltrack ja GTE-malleissa.Passatin mallistossa jatkavat itsenäisinä versioina Alltrack ja ladattava hybridi GTE, joista jälkimmäinen on monen mielestä se kaikkein odotetuin versio. GTE on suunniteltu edelleen niin, että̈ lyhyemmät matkat voidaan ajaa yksinomaan sähköllä̈, jolloin paikallispäästöjä ei synny.Uutta on se, että Passat GTE käynnistetään nyt aina E-Mode-täyssähköajotilassa, kunhan vain kapasiteetiltaan lähes kolmanneksen kasvaneessa, 13,0 kWh:n akussa on riittävästi virtaa. Toimintamatka sähköllä̈ on nyt 55 tai 56 kilometriä̈, korimallista riippuen (WLTP-mittaustavan mukaan).Suomalaiset ajavat vuosittain keskimäärin noin 18 500 kilometriä eli tasaisesti päivätasolle jaettuna noin 51 kilometriä. Niille autoilijoille, joilla latausmahdollisuus on vaikkapa kotona olemassa, uusi sähköajolukema on jo varsin riittävä.Ajonaikainen päästöttömyys ja sähköajamisen suhteellinen edullisuus ovat nekin merkitseviä seikkoja.Uusiutuvassa Passat GTE:ssä on nyt kolme ajotilaa. Ne ovat E-Mode eli sähköllä̈ ajaminen, GTE eli urheilullinen ajotila sekä niin sanottu. normaali hybridi­ajotila, jossa on automaattinen vaihto sähkömoottorin ja TSI-bensiinimoottorin välillä̈.Toisella tapaa mielenkiintoinen tuttavuus on myös Passat Alltrack, jossa on reiluun 17 senttiin korotettu maavara, neliveto ja automaattivaihteisto. Auto tarjoaa tuttuun tapaansa erinomaiset sisätilat, ja laatuvaikutelma on käytännössä Audin tasolla – erot valittujen materiaalien suhteen jäävät lähestulkoon mielipidetasolle.Tilaa Passatissa on niin runsaasti, että autossa mahtuvat istumaan peräkkäisillä istuimilla kaksi yli 190-senttistä karpaasia ilman ongelmia. Myös tavaratila on hulppean kokoinen.Passat Alltrack on ensitestatulla, teholtaan heikommalla eli 190-heppaisella kaksilitraisella turbodieselillä ryyditettynä mukavaa matkaseuraa. Auto on huomattavan hiljainen ainakin Saksan teillä, ja yleinen ohjaustuntuma on vähintään mallikas.Ajotuntuman etäisyydestä tai vakauden puutteesta Passat Alltrackia ei ainakaan voi moittia, ja korotetun maavaran ansiosta teiltä voi siirtyä myös pari piirua karkeampaan maastoon. Sen lisäksi auto on yllättävän mukavuuspainotteinen, mikä ei ole uuden Passatin Suomen haastaville teille alkusyksystä siirtyessä millään tavalla huono asia – melkeinpä päinvastoin.