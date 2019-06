IS:n ensitestissä Volvo XC40 -pistokehybridi: Kahdella moottorilla myyntimenestykseen?

Autot

Volvo XC40 kulkee nyt kahdella moottorilla – kohti myyntimenestystä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





















Siirryttyään vuosikymmenen alussa Fordilta kiinalaisen Geelyn omistukseen Volvon tarina sai upean käänteen. Siinä missä yhdysvaltalainen omistaja pumppasi omaan konserniinsa ruotsalaisten turvallisuusosaamista ja sen tulot, alkoivat kiinalaiset investoida Volvoon miljardeja euroja. Tulokset tuosta työstä näkyvät tällä hetkellä ruotsalaismerkin mallistossa ja menestyksessä.Vähän yli vuosi sitten markkinoille tullut XC40 on ensimmäinen Volvon pienempiin autoihin kuuluva malli, joka on tehty CMA-perusrakenteelle. Jo auton esittelyn yhteydessä paljastettiin, että XC40:llä on tärkeä paikka Volvon sähköistymisessä.Nyt on vuorossa XC40 T5 Twin Engine. Mallimerkinnän kahta moottoria kuvaava osa kertoo suurempien sisarten tapaan, että nyt puhutaan lataushybridistä. Tällä kertaa merkintä pitää sananmukaisesti paikkansa, sillä moottoreita on kaksi eli yksi bensiini- ja yksi sähkömoottori. Suuremmissa T8 Twin Engineissä kun taas sähkömoottoreita on kaksi ja moottoreita siis yhteensä kolme.Moottorien määrään on yhtenä syynä perusrakenne, joka on kompaktimpi kuin suuremmissa malleissa. Niinpä taka-akselin sähkömoottorista on jouduttu tinkimään. Samalla on menetetty takaveto eli XC40 on katumaasturimaisesta ulkonäöstään huolimatta aina vain etuvetoinen.Tinkimällä vähän tekniikasta on haluttu myös pitää niin hinta kuin paino aisoissa. Omamassaa on parisataa kiloa enemmän kuin bensiinimoottorisessa automaattivaihteisessa T4-sisarmallissa.Ensitestin paikkana oli Gotlanti, jonka energia saadaan parhaimmillaan hoidettua tuulienergialla.Ajettaessa XC40:n kasvanutta painoa ei onneksi huomaa, vaan uusi auto liikkuu yhtä mukavasti kuin polttomoottoriset sisarensa. Alustaan on tehty lisääntyneen massan vaatimat muutokset jousitukseen ja iskunvaimennukseen, mutta valmistaja ei niitä yksilöinyt. Sen sijaan mainittiin, että etujarrut ovat kookkaammat kuin muissa versioissa.Voimalinja toimii nautinnollisesti. Liikkeelle lähdetään äänettömästi sähköllä, ja automatiikka pyrkii ajamaan sähköllä niin kauan kuin virtaa akussa riittää. Toisin sanoen ensimmäiset nelisenkymmentä kilometriä mennään sähköllä ja sitten jatketaan bensiinin voimalla.Aivan tyhjäksi akkua ei päästetä, joten lisävoimaa on tarjolla kiihdytyksiin. Erityiskiitos kuuluu uudelle kaksoiskytkinvaihteistolle, joka käyttää seitsemää vaihdettaan lähes huomaamattomasti.Yhtä lailla huomaamaton on XC40 T5 Twin Enginen ulkonäköero polttomoottorisiin malleihin verrattuna. Ainoastaan latauspistokkeen luukku vasemmassa etulokasuojassa ja takaluukun Twin Engine -merkki paljastavat sähkön tulleen mukaan pikku-Volvon voimalinjaan.Sisällä jatketaan samalla linjalla eli periaatteessa kaikki on ennallaan bensiini- ja dieselmoottorisiin XC40-malleihin verrattuna. Vain mittaristo ja kosketusnäytön valikot eroavat hivenen muista versioista.Volvo suunnitteli uuden perusrakenteen alusta alkaen myös sähköistettyjä malleja varten. Niinpä tiloista ei ole tingitty sisätiloissa lainkaan ja tavaratilakin on litramäärältään säilynyt ennallaan. Sen monikäyttöisyys on hivenen huonompi, kun hattuhyllylle ei ole paikkaa, eikä lattiaa voi säätää kahteen tasoon. Sisällä keskikonsolin lokero on vähän matalampi kuin muissa malleissa.Volvon XC40-mallisarjan hinnat alkavat etuvetoisen käsivalintaisen T3:n 37 948 eurosta. Siihen verrattuna uusi lataushybridi on melkein kymppitonnin kalliimpi.Kun vertailukohdaksi otetaan automaattivaihteinen T4, jossa on tehoa 140 kilowattia, kaventuu hintaero vähän yli 4 000 euroon. Lisärahalla saa 52 kilowattia enemmän, ja etenkin lyhyitä matkoja ajellen ja tiuhaan ladaten paljon pienemmän kulutuksen.Oman XC40 T5 Twin Enginen on voinut tilata kesäkuun alusta alkaen, mutta toimitukset asiakkaille alkavat vasta vuoden 2020 alussa.