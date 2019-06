”Kuin punttisalilla käynyt S-sarjalainen” – Mercedes-Benzin suurin SUV-malli IS:n ensitestissä

Autot

On se valtava. Kun keskimittainen kuski seisoo Mercedes GLS:n vieressä, päälaki ja auton katto ovat kutakuinkin samalla korkeudella.Tätä ei välttämättä kauempaa katsottuna uskoisi, sillä 5,21 metrin pituus ja 23-tuumaiset renkaat hämäävät mittasuhteita. Totuus paljastuu vasta auton viereen tultaessa. Myös koeajolenkin ympäristö saa GLS:n tuntumaan lähes sopusuhtaiselta. Amerikassa kaikki on isoa, joten suurikin auto uppoaa maisemaan vaivattomasti. Euroopassa on ahtaampaa.Ensikoeajolla ollaan Utahin osalvaltiossa Salt Lake Cityä ympäröivillä kukkuloilla ja vuorilla. Syy on yksinkertainen: GLS valmistetaan Yhdysvalloissa ja myös sen tulevista ostajista valtaosa asuu täällä.Toki GLS rantautuu myös Eurooppaan – joskin meille vain dieselinä. Kuusi- ja kahdeksansylinteriset bensakoneet nostavat jättiläisen kulutuksen turhan suureksi, menossa kun ovat alati kiristyvät päästötalkoot. Hybridiversiota ei ole ainakaan ihan heti luvassa.Ohjaamoon astuminen on tuttua puuhaa. Eteen avautuu jo niin monesta Mercedeksestä tuttu näkymä: ison 12,3-tuumaisen digitaalisen mittariston seurana on samankokoinen kosketusnäyttö. Ne ovat ilmavasti osittain kojelaudan edessä. Isoista näytöistä johtuen yleisvaikutelma on avara ja selkeä, varsinaisia nappuloita ei ole enää kovin monta.Kojelaudan päällinen on pehmeää nahkaa, ja kuskin takamus putoaa – tai siis oikeastaan nousee pehmeään penkkiin. Nahkaverhoilu on vakiona. Matkustamon yleisvaikutelma on laadukas, jopa ylellinen. Syytä tietysti onkin, kun auto maksaa koeajoauton herkuilla lastattuna noin 150 000 euroa. Maasturimaisesta olemuksesta huolimatta kyseessä ei ole todellakaan mikään työkalu – GLS:ää voi pikemminkin pitää Golden Gymillä käyneenä S-sarjalaisena.Jos ovat kuskin asiat mallillaan, myöskään matkustajat eivät valita olostaan. GLS on vakiona 7-paikkainen, ja keskimmäisellä rivillä on runsaasti niin jalka- kuin pääntilaakin. Vakiona olevan kolmen istuttavan penkin tilalle voi ottaa halutessaan myös kaksi erillisistuinta. Niissä on kyynärnojat, mutta ei mukavuus silti lepotuolin tasolle yllä.Halutessaan keskirivin matkustajia hemmotellaan vielä kookkailla tableteilla, jotka ovat yhteydessä auton viihdejärjestelmiin. Matka taittuu musiikkia kuunnellen, leffaa katsoen – tai netissä surfaten. Myöskään ilman virtaa ei tarvitse älypuhelimien ja tablettien kanssa olla, tarjolla on enimmillään 11 USB-pistoketta.Tavaratilaa löytyy seitsemän istuinpaikan lisäksi 355 -litraa. Kun kolmas istuinrivi on piiloon kipattuna, ruuma imaisee jo hulppeat 890 litraa. Vain etuistuimet käytössä tila kasvaa jo 2 400 litraan. Erilaisten istuinjärjestelyjen organisointikin sujuu leppoisasti, penkit kun sekä kaatuvat nurin että myös nousevat esiin sähkön voimalla.Suomeen GLS saapuu siis kolmilitraisella kuutosdieselillä, josta on kaksi versiota: 350 d (210 kW) ja 400 d (243 kW). Ensimainittu maksaa 133 747 euroa ja jälkimmäinen 139 942 euroa.Ei tarvitse olla suuri visionääri, jos veikkaa tehokkaamman version nousevan suositummaksi vaihtoehdoksi. Kulutus ja päästöt ovat samat, mutta toisessa on hieman enemmän tehoa mutta peräti 100 newtonmetriä enemmän voimaa.Voimaa tarvitaan jonkin verran, jotta 2,5 tonnin massa liikahtaa pehmeästi. 9-portainen automaatti hoitaa tehtävänsä sivistyneen hienostuneesti. Kyyti on leppoisan mukavaa. Ilmajousitus on vakiona ja tasaa tietä auton pyörien alla. Lisävarusteena GLS:ään saa myös E-Actice Body Control -järjestelmän, joka säätelee jokaisen pyörän jousitusta ja iskunvaimennusta erikseen. Kyyti tasoittuu entisestään, ja jättiläinen taipuu jopa mutkiin yllättävän eleettömästi. Erityisen hienoa kyyti on hiekkatiellä, jossa älyalusta varsinkin näyttää kyntensä.Jos jotain pitää moittia, se on erittäin kevyeksi tehostettu ohjaus. Onhan se mukavaa, kun autoa voi ohjastaa vaikka vain yhdellä sormella, mutta tuntuma tiehen jää samalla hieman ohueksi.Suomessa GLS-kauppa jäänee aika ujoksi, sillä GLS alkaa olla esimerkiksi parkkihalleissa aika iso. Toisaalta runsaat ajoavustimet auttavat kolhujen ehkäisemisessä, ja kameroiden avulla autoa on helppo ujuttaa ahtaampaankin väliin.Usein kärryä auton perässä vetäville on iloa peräkärryn peruuttamisessa avustavasta järjestelmästä. Hevoskärry on helppo pistää sen avulla suoraan tallin eteen.Yhdysvalloissa nämä isot SUV:t ovat erittäin suosittuja, eräänlaisia amerikkalaisia kartanoautoja. Siinä missä jenkki-SUV:t on kasattu usein avolavojen alustojen päälle, eurooppalaisten jätti-SUV:ien etuja on selvästi henkilöautomaisemmat jousitusratkaisut. Mercedeksen kohdalla voidaan puhua vielä segmentin älykkäimmästä alustasta.