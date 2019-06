Autot

Suomessa yli 71 000 yksilöä – tällainen on suositun perheauton tuleva muunnos

Tätä ylemmän keskikokoluokan perheautoa on valmistettu sen 46 vuoden historian aikana jo yli 30 miljoonaa kappaletta. Suomessa autoja on reilut 71 000 kappaletta.Päivittyvän Passatin odotetuin versio on monien mielestä Passat GTE. Se on suunniteltu edelleen niin, että̈ lyhyemmät matkat voidaan ajaa yksinomaa sähköllä̈, jolloin paikallispäästöjä ei synny. Uutta on se, että Passat GTE käynnistetään nyt aina E-Mode-täyssähköajotilassa, kunhan vain kapasiteetiltaan lähes kolmanneksen kasvaneessa, 13,0 kWh:n akussa on riittävästi virtaa.Erityisesti kaupunki- ja esikaupunkialueilla ajaville pidempi toimintamatka sähköllä̈ ja ajonaikainen päästöttömyys ovat merkitseviä seikkoja. Passat GTE:n toimintamatka sähköllä̈ on nyt 55 tai 56 kilometriä̈ korimallista riippuen uuden tiukemman WLTP-mittaustavan mukaan. Erikoista kyllä, auton muita virallisia WLTP-kulutuslukemia ei ensimmäisellä tutustumisella kuitenkaan vielä paljastettu.Pidemmillä̈ matkoilla ja yli 130 km/h nopeuksissa GTE:n sähkömoottori tukee auton 1,4-litraista TSI-bensiinimoottoria, tavoitteenaan optimoida ajettavuus ja suorituskyky. TSI-bensiinimoottori tuottaa 115 kW (156 hv) tehoa ja sähkömoottori puolestaan 85 kW (115 hv). Hybridijärjestelmän kokonaisteho on 160 kW (218 hv), koska nimellistehoja ei lasketa suoraan toistensa summiksi. Auton automaattivaihteisto on kuusiportainen kaksoiskytkinvaihteisto, joka on kehitetty erityisesti hybridiautoihin.Uusiutuvassa Passat GTE:ssä on nyt kolme ajotilaa. Ne ovat E-Mode eli sähköllä̈ ajaminen, GTE eli urheilullinen ajotila sekä ns. normaali hybridiajotila, jossa on automaattinen vaihto sähkömoottorin ja TSI-bensiinimoottorin välillä̈. Aiemmasta GTE:stä tutut Battery Hold- ja Battery Charge-ajotilat on nyt uudistuneessa GTE:ssä̈ yhdistetty yhteen ja samaan hybridiajotilaan.Suomeen uudet Passatit saapuvat ensi syksyllä. Ilta-Sanomat on jo tutustunut autoon Saksan Frankfurtissa järjestetyssä tilaisuudessa.Palaamme auton ensitestitunnelmiin jo perjantaina 28.6. ilmestyvässä paperilehdessä.