Jo 2,4 miljoonaa myytyä pakua – näin tämä Euroopan myyntivaltti uusiutuu

Jo 120 vuotta pakumarkkinoilla – nyt euroautomerkki uusii tärkeimmän mallinsa

Suomesta katsoen joillekin saattaa tulla pienenä yllätyksenä, että Renault on ollut pakettiautomarkkinoilla jo 120 vuoden ajan. Se on pitkä rupeama mille tahansa autovalmistajalle, ja se kertoo osaltaan vankasta sitoutumisesta.Kun myös pakettiautojen ostajat ovat nykyisin entistä vaativampia, on ranskalaismerkki nähnyt nyt tarpeelliseksi uudistaa Master-pakettiauto niin ulkoisen olemuksen, voimanlähteiden, turvallisuuden kuin tämän päivän vaatimuksiin vastaavien yhdistettävyysominaisuuksien osalta.Euroopan mittakaavassa Renault on ollut markkinajohtaja kevyissä tavara-autoissa jo vuodesta 1998 lähtien, eli yli kahden vuosikymmenen ajan. Tämäkin seikka saattaa tulla suomalaisille ammattiautoilijoille hieman puun takaa, sillä meillä suosituimpia merkkejä ovat olleet etupäässä Volkswagen, Ford tai vaikkapa Mercedes-Benz.Tänä vuonna Renault’n pakettiautojen rekisteröinnit ovat kuitenkin kasvaneet huimat yli 30 prosenttia, vaikka kokonaismarkkina on hiipunut 8,5 prosentin verran. Jotakin merkittävää on tapahtunut – ehkä suomalaiset ovat löytämässä Renault’n uudelleen?Renault’lla halutaankin lyödä lisää myyntipökköä pesään. Vuodesta 1980 markkinoilla ollut Master on löytänyt kaikkiaan 2,4 miljoonaa omistajaa, mikä on varsin komea luku pakettiautolle. Nyt ranskalaismerkki yhdistää pakujensa ulkonäköä, jossa Master saa yhä enemmän sukunäköä henkilöautojen keulapiirteistä. Uusi etumaski korostaa vaakalinjojaan, ja päiväajovalot saavat C-muodon.Sisällä ohjaamo muuttuu entistä henkilöautomaisemmaksi, ja ergonomian kerrotaan samalla parantuneen. Kojelauta on täysin uusi.Auton 2,3-litraiset dCi-dieselit on päivitetty entistä taloudellisemmiksi ja tehokkaammiksi.Ilta-Sanomat on jo tutustunut uuden Masterin ajo-ominaisuuksiin Portugalissa järjestetyssä tilaisuudessa. Palaamme aiheeseen myöhemmin.