Liikennemerkki ei ollut luettavissa – syyttäjän ratkaisu mitätöi 170 euron sakon kiinnostavalla perusteella

Valtatie 12:lla on Arolassa 60 km/nopeusrajoitus ja paikalla seisoo yksi maan ahkerimmista peltipoliiseista.Tie oli kuljettajalle tuttu, mutta hän ei ollut aikoihin liikkunut Arolan suunnalla. Auton vauhti oli pelitpoliisin kohdalla 69 km/h.Kuljettaja sai 170 euron rikesakon, jota hän ei maksanut. Seurauksena oli syyteharkinta. Kuskia epäiltiin liikennerikkomuksesta. Hämeen poliisi tutki tapauksen.Kuljettaja kiisti syyllistyneensä. Hän perusteli näkemystään lumen peittämällä liikennemerkillä.Mies kertoi, ettei hänellä ollut muutenkaan tietoa nopeusrajoituksesta, koska ei ollut vuosikausiin ajanut kyseisellä paikalla.Kuljettaja muistutti, että kyse on isosta valtatiestä, eikä hän voinut olettaa, että tieosuudella olisi alhainen nopeusrajoitus.Salpausselän kihlakunnansyyttäjä toteaa ratkaisussaan, että epäselväksi on jäänyt, oliko liikennemerkki luettavissa tai oliko kuljettaja tietoinen muutoin nopeusrajoituksesta.Poliisin esitutkinnassa ei ole mitään selvitystä kelioloista ajon aikana. Syyttäjän näkemys on, ettei sellaista ole syytä hankkiakaan epäillyn rikoksen vähäisyyden vuoksi.Kelioloja ei voi syyttäjän mukaan päätellä tolppakameran kuvastakaan, vaikka kuvan perusteella jonkinlaista lumisadetta ilmassa olikin.Syyttäjä huomauttaa ratkaisussaan, että tapahtumapaikka ei ole sellainen, että alhaista nopeusrajoitusta olisi täytynyt pitää todennäköisenä.– Teko on liikennerikkomuksena rangaistava vain, mikäli tekijä on toiminut tahallaan tai huolimattomasti. Vastuu siitä, että liikennemerkki on luettavissa, ei ole tienkäyttäjällä, syyttäjä toteaa.Kuljettajan väitettä lumen peittämästä liikennemerkistä ei voitu osoittaa vääräksi, ja syyttäjä jätti syytteen nostamatta. Kuljettajalle ratkaisu merkitsi 170 euron säästöä.Syyttäjä teki ratkaisunsa kaksi viikko sitten.