Autot

Kiinalaisen Byton M-Byten kojelaudan rinnalla jopa Teslan kosketusnäyttö on pikkuriikkinen













Tähän saakka Tesla on ollut tässä sarjassa aika ylivoimainen, mutta nyt se löysi voittajansa.Kiinalainen Byton esittelee M-Byte-katumaasturinsa ohjaamoa, jossa ei ole katkaisimia vaan monta erilaista kosketusnäyttöä. Yhtiö näytti tulevan autonsa kojelaudan jo tammikuussa, mutta sen jälkeen näytöt ovat kasvaneet vielä suuremmiksi.Perinteisen kojelaudan yläosan tilalla on peräti 48 tuuman näyttö. Se on siis suurempi kuin suurin osa kotona olevista televisioista. Ja TV Shopin sanoin, eikä tässä vielä kaikki. Sen lisäksi ohjauspyörän keskiön tilalla on 7-tuumainen tabletti, jolla korvataan tavalliset ohjauspyörään sijoitetut katkaisimet. Pakettiin lisätään vielä 8-tuumainen kosketusnäyttö etuistuimien välissä.On mielenkiintoista, miten ajaja pystyy hallitsemaan kaikkia kolmea näyttöä ja löytää aina oikean paikan muuttaa vaikka radiokanavaa. Pelkästään ohjauspyörän näyttö on kookkaampi kuin mikään suuresta osasta nykyautoista löytyvä. Ohjauspyörän näytöstä käsin ohjataan myös 48-tuumaista päänäyttöä ja normaalit äänentoiston ja vakionopeudensäätimen nappulat on sijoitettu siihen. Rakenne on sikäli mielenkiintoinen, että ohjauspyörä kääntyy, mutta sen keskellä oleva näyttö pysyy (onneksi) paikallaan.Keskikyynärnojaan sijoitetulla 8-tuumaisella näytöllä ohjataan ilmastointilaitteen toimintaa ja hoidetaan istuimien säädöt. Lisäksi se suo etumatkustajalle mahdollisuuden säätää päänäyttöä. Kuvista ei näy sitä, että myös takamatkustajilla on näyttöruudut (neljäs ja viides), jotka jakavat päänäytön tietoja.Vaihteenvalitsimet on sijoitettu samaan tapaan kuin joissain 1950-luvun jenkkiautoissa kojelautaan. Byton on halunnut luoda M-Byten ohjaamoon mukavan olohuonemaisen tunnelman. Valmistaja korostaakin, että kuljettajan on muistettava ajavansa autoa, eikä hän saa rentoutua liian paljon.