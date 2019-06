Koeajossa uusiutunut Range Rover Evoque – ”vain ovien saranat on tuotu edellisestä mallista”

Autot

Suomeenkin juuri saapuneen Range Rover Evoquen toinen sukupolvi on täysin uusi auto, jonka tunnistaa nopeasti Evoqueksi, vaikka edellisestä mallista käytännössä vain ovien saranat on tuotu uutuuteen.Eräänlaiseksi luokkansa trendsetteriksi muodostuneen Evoquen maine tyylikkäänä ja tavallista ”mukamaasturia” astetta kyvykkäämpänä katukulkineena on laatumittarein hyvä, mutta edes tätä brittimerkin malliston pienintä edustajaa ei ihan pikkurahalla saa omakseen.Ensimmäisenä koeajoon saadun 250-hevosvoimaisen bensiiniversion hinnassa on meillä arvonlisä- ja autoveroa usein jo lähes 30 000 euroa. Niinpä ei ole suuren suuri ihme, että muutamin lisävarustein ruksatun koeajoyksilön hinta kohosi kaikkineen yli 93 000 euroon. Se on paljon tämän kokoisesta autosta, olkoonkin että Range Roverin asiakkaat saattavat tässä vaiheessa vain kohauttaa olkaansa.Keikutaanhan nyt kuitenkin jossain premiumin ja luksuksen välimaastossa. Alimmillaan uutuuden hinnat alkavat 52 990 eurosta.Perusmuotoilu on pysynyt uskollisena edeltäjälleen, mikä lienee hyvä seikka, sillä Evoquelle on vuosien varrella siunaantunut useita matkijoita. Kaikki uuden Evoquen mallit ovat Suomessa nelivetoautomaatteja, ja 48-volttinen MHEV-kevythybridi on nyt vakiona kaikissa Ingenium-bensiini- ja dieselmoottoreissa. Niissä 140 newtonmetriä vääntävä sähkömoottori avustaa bensiinimoottoria.Pelkällä sähköllä auto ei liiku koskaan, vaan kyseessä on vain moottoreiden kulutuksen vähentämiseen tähtäävä järjestely hitaiden nopeuksien kuormituksessa.Merkittävämpää lienee silti se, että auton alustan komponentit ovat uudet, ja nelivetojärjestelmäkin on täysin uutta sukupolvea. Täysin uudesta autosta puhuminen on näin ollen perusteltua.Koeajetun yksilön kaksilitraisesta Ingenium-voimanlähteestä puristetut 250 hevosvoimaa tekevät Evoquesta mukavan rivakan tuttavuuden, jonka kiihtyvyydessä on tuntuvaa liukkautta. Siitä huolimatta Evoquen jousitus on mukavuuspainotteinen, mitä sopii ehkä odottaakin tässä viiteryhmässä. Auto ei kuitenkaan kallistele liiaksi tiukoissakaan mutkissa.Vakiovarusteena automaattivaihteiston myötä tuleva dynaaminen kaarreajon hallintajärjestelmä tekee ajamisesta tarvittaessa miellyttävää myös urheilullisempaa otetta kaipaavalle. Lisäksi adaptiivinen alusta tuo Evoqueen vauhdikkaampaan ajotyyliin istuvaa terävyyttä, eikä ohjaustuntumassa ole moitittavaa.Aivan pyhällä hengellä kokoluokassaan raskas auto ei liiku. Hybridistatuksesta huolimatta käytännön kulutus nousee usein yli kymmeneen litraan, mitä ei voi pitää erityisen kauniina lukuna. Dieselvaihtoehdot, joita on tarjolla 150-, 180- ja 240-hevosvoimaisina versioina, sopivat käyttötaloutta miettivälle paremmin.Ohjausvaste on hyvä ja palautus toimii ponnekkaan ripeästi. Moottoritieajossa auto etenee eleettömän vakaasti ilman turhaa ohjailutarvetta. Tämän ominaisuuden vastapainona ohjaustuntuman keskialue saattaa ensin tuntua hieman tahmealta, mutta kyseessä on autoon tarkoituksellisesti luotu piirre – kyseessähän ei kuitenkaan ole urheiluauto.Rengasmelu pysyy suuresta pyöräkoosta huolimatta asiallisen matalalla tasolla, myös Suomen karkeilla teillä. Range Roverille uskolliseen tapaan Evoquen maastoajo-ominaisuudet eivät lopu kesken tavallisen autoilijan alla. Esimerkiksi mäkipidätinjärjestelmiä Evoquessa on kaksi. Kuitenkin on syytä muistaa, että katuauton rengastus luo omat rajoitteensa maastoajoon.Sisätilat ovat Evoquessa laadullisesti aidosti korkealla tasolla. Materiaalivalinnat kertovat, että korkealle hankintahinnalle saa tässä mielessä hyvän vastineen. Evoque Hybridin Premium Transverse Architecture -perusrakenteen ansiosta autossa on sisätilaa enemmän kuin aiemmin.Ulkomitoiltaan Evoque on lähes ennallaan, vain akseliväliä on kasvatettu parisen senttiä. Pidempi akseliväli tuo mukanaan enemmän polvitilaa takamatkustajille ja lisää pienten tavaroiden säilytystilaa. Sisällä mahtuvat nyt istumaan noin 185-senttiset, mittasuhteiltaan normaalivartaloiset henkilöt peräkkäisillä istuimilla suuremmitta ongelmitta, mutta sitä pidemmillä yhdistelmillä takana tulee jo jalkatilojen suhteen ahdasta.Tavaratila on edellistä kymmenen prosenttia suurempi (nyt 472-litrainen) ja leveämpi, joten siihen mahtuvat helposti kokoon taitetut lastenvaunut tai vaikkapa tyylitietoisille pakollinen golfmailasetti. Tila kasvaa 1 383 litraan, kun 40:20:40-suhteessa taittuvat toisen rivin istuimet taitetaan alas.Evoqueen saa luonnollisesti monia Range Roverin varusteita yksilöllisten mieltymysten mukaisesti, kuten digitaalisen taustapeilin ja 180 asteen kameravirtuaalinäkymän keulan alle.Yleisellä tasolla Range Rover jatkaa sähköistymisen tiellä, ja myös Evoque hyötyy tästä. Pistokehybridi on tulossa nopeassa tahdissa täydentämään mallistoa. Tämä kolmisylinteriseen bensiinimoottoriin perustuva versio nähdään viimeistään vuoden 2020 alussa. Sen myötä Evoquen hankintahinnassa tullaan näkemään miellyttävää autoveron kutistumista – ja ehkäpä se kokonaishintakin putoaa hieman lähemmäksi tavan tallaajan maailmaa.