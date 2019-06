IS Gotlannissa: Volvo täydentää XC40-sarjaansa lataushybridillä – hitin ainekset ilmassa

Autot

Volvo täydentää XC40-sarjaansa lataushybridillä – hitin ainekset ilmassa













Paikkana oli Gotlanti, jonka energia saadaan parhaimmillaan hoidettua tuulienergialla. Sillä voidaan ladata myös Volvon uusi XC40 T5 Twin Engine eli lataushybridi, jolla pystytään ajamaan liki 50 kilometriä pelkällä sähköllä.Volvo on noussut Suomessa lataushybridien ylivoimaiseksi ykköseksi, ja pienin tulokas XC40 kasvattaa entisestään niiden suosiota. Myynti on jo alkanut. Halvin versio maksaa 47 765 euroa. Ensimmäiset autot toimitetaan asiakkaille vuoden 2020 puolella ja niitä uskotaan myytävän viitisensataa kappaletta vuodessa.Ensivaikutelman perusteella auto on mainio. Tehoa on kolmesylinterisessä 1,5-litraisessa bensiiniturbossa 132 kilowattia ja sähkömoottorissa 60 kilowattia, jotka liikuttavat XC40:tä erittäin reippaasti ja letkeästi. Eroa suurempiin Volvon lataushybrideihin on siinä, että pikkuisessa sähkömoottoreita on vain yksi sekä siinä on pelkästään etuveto.Kerromme lisää Volvon uutuudesta ensi viikon perjantaina ilmestyvässä printtilehdessä.