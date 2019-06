Autot

IS koeajossa uusi Lexus UX 250 h – ylellisen pikku-SUV:n tekniikka on läheistä sukua Toyota Corollalle!





Niin sanottu pienempi eli markkinatermein ilmaistuna kompaktikoko ei ole vanhastaan kuulunut aasialaistyyppisestä ”finessiluksuksestaan” ponnistavien Lexus--katumaatureiden perusominaisuuksiin. Vaan ajat kuitenkin muuttuvat.Katumaasturimarkkinan yhä vain kiinnostaessa ostajia myös Lexus-valikoimaan on ilmestynyt uusi mielenkiintoinen, totuttua hiukan pienempi UX-mallisto.Käytännössä kyseessä on noin 4,5-metrinen, tavanomaista ylellisemmäksi brändätty crossover-tyyppinen katumaasturi, jonka voimanlähteenä toimii Toyota Motor Corporationin valmistama kaksilitraisen bensakoneen ja kahden sähkömoottorin hybridiyhdistelmä.Vetotapoja UX-mallistossa on kaksi, eli etu- ja nelivedot, joista koeajoon päätyi viimeksi mainittua kolmisen tuhatta euroa halvempi etuvetovaihtoehto.Ajettavuudeltaan Lexus UX on konsernilleen ja merkilleen uskollisesti ennemmin mukavuus- kuin sporttipainotteinen, vaikkei laitteella missään nimessä muun liikenteen jalkoihin jääkään. Portaaton automaatti toimii jouheasti ja kaikkiaan UX:ää voi kuvailla vaivattomaksi ja eleettömäksi, ehkä ennen kaikkea mielenrauhaa tarjoavaksi luotsattavaksi.Yllättävää ehkä on, että tasan sama, hybridiksi suorastaan saumattoman hienostuneeksi kuvailtavissa oleva voimalinja on jo ennestään tuttu myös uuden Corollan kuningasversion kaksilitraisen hybridiversion keulilta!Sisätilojen osalta uusi UX on puolestaan hieman pienempi kuin pikkumuhkea ulkonäkö antaa äkkiseltään ymmärtää.Laitteen kokoluokka on kaikkiaan samaa tasoa kuin perusluokan viistoperissä, eli ensimmäisenä tila loppuu takaistuimella ja tavaratilassa. Perheautoksi tästä Lexuksesta ei siis varsinaisesti määritelmällisesti ole.Etumatkustajien ei sen sijaan tarvitse valittaa pitkälläkään matkalla, mistä pitävät huolen muun muassa istuinten huomattavan laajat säätövarat. Kuljettajan jakkaran korkeutta voi esimerkiksi muuttaa niin laajalla skaalalla, että ääriasennoissa olo on melkeinpä kuin eri autoissa!Laatuvaikutelma kuljettajan paikalla on kuten jo melkeinpä todettua erinomaisen hyvä, vaikka kovamuoviakin näkymästä hiukan etsimällä kyllä löytyy.Tärkeintä uudessa pienemmän pään Lexus-uutuudessa tuntuu olevan viihtyisän laadukas yleistunnelma ja jollain tapaa myös joukosta erottautuminen. Ulkonäön puolesta se onnistuu veistosmaisen terävästi pokattuina ja taatusti myös mielipiteitä jakavina muotoilukikkoina, hallintalaitteissa puolestaan ennen kaikkea (vähän turhankin paljon opettelua vaativana) kosketuslevykäyttöliittymänä.Kaikkiaan Lexus UX:n voi sanoa olevan passeli vaihtoehto laatutietoiselle joka haluaa autoltaan tiettyä erilaisuutta, ja on valmis maksamaan siitä saman verran kuin suunnilleen vastaavasta Mersusta tai Bemarista.