Autot

BMW kasvattaa luksusosastoaan – tällainen on uusi Gran Coupé

Tulokas on nimetty yksinkertaisesti Gran Coupéksi. Uutuus esitellään ensi viikolla Münchenissä, ja sen varsinainen lanseeraus tapahtuu syyskuussa.Uusi Gran Coupé erottuu mittasuhteiltaan. Sen akseliväli on 201 millimetriä pitempi kuin BMW 8-sarjan Coupé -mallissa, ja se on myös 231 millimetriä pitempi, 30 millimetriä leveämpi ja 61 millimetriä korkeampi. Pidennetty akseliväli ja tilavat oviaukot takaavat takapenkillä istuville enemmän jalkatilaa kuin koskaan aiemmin BMW:n urheiluautossa, valmistaja on mittaillut.Sisätiloihin urheilullisuutta tuovat sähköisesti toimivat nahkaistuimet, joissa päätuki on integroitu selkänojaan. Myös takapenkillä on kaksi erillistä istuinta, jotka tukevat istujaa sivusuunnassa. Näiden välissä on kolmas istuin – ilmeisesti parin korttelin pituisia matkoja varten.Painonhallinta on ilmeisen onnistunut, sillä neliovinen Gran Coupé on vain noin 70 kiloa painavampi kuin kaksiovinen serkkunsa.Parhaimmillaan 4,4-litrainen V8-moottori kiihdyttää BMW M850i xDrive Gran Coupén nollasta sataan 3,9 sekunnissa. Luokkansa ainoana Gran Coupé on saatavissa dieselmoottorilla. Kaikki moottorit täyttävät Euro 6d-TEMP -vaatimukset, BMW kertoo tiedotteessaan.Gran Coupé -malliin saa myös lasikaton. Se jatkuu yhtenäisenä tuulilasista takaikkunaan.Hintaluokka?No, arvatenkin korkea!