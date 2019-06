Koeajossa komeaksi hiottu Mazda 3 kuuluu luokkansa kärkikaartiin – seuraavaa kehitysaskelta sopii kuitenkin jo odotella

Autot

Komeaksi hiottu Mazda 3 kiilaa luokkansa kärkikaartiin – seuraavaa askelta sopii kuitenkin jo odotella









Seuraava askel: Vallankumouksellisen moottorin odotus









Komia on Mazda, ohikulkija huikkaa ja kääntää vielä niskansa varmistusvilkaisuun.Voi hyvin kuvitella, että ohikulkija kiinnitti ensiksi huomionsa vajaan tuhannen euron arvoiseen Soul Red Crystal -metalliväriin, joka muuttaa portaattomasti sävyään katsomiskulman ja vaihtuvan valon myötä. Sporttiseksi muotoiltuun Mazda 3:n kokoiseen autoon säkenöivä puna tuntuu juuri oikealta.No, autoja hankitaan kai muidenkin seikkojen kuin maalipintojen perusteella, mutta jotain kutsuvaa uudessa Mazda 3 Hatchbackin muodoissa on. Sen ulkoinen design näyttää samalla kertaa vaanivalta ja seesteiseltä.Vielä rantautumistaan odotteleva sedan onkin sitten linjoiltaan perinteisempi ja selvästi pidempi.Sisäpuolella valmistaja korostaa vähän on enemmän -tyylistä estetiikkaansa. Se toteutuu ohjaamossa käytännönläheisyytenä. Ensimmäinen havainto ei kuitenkaan osu kojelautaan vaan tavallista matalampiin sivuikkunoihin, joiden alareuna jää niin korkealle, että mahtaako peruskoululainen taka-istuimelta muuta nähdä kuin harmaan taivaan.Kuskin paikalla voi havaita aiempaan laajemmat istuimen säätömahdollisuudet. Monet uudistuksista eivät avaudu ennen kuin niistä kerrotaan: esimerkiksi istuinten kiinnitys koriin on entistä tiukempi ajotuntuman parantamiseksi. Ehkä sekin on osa sitä ”vähän on enemmän” -estetiikkaa.Mazda ei ole ainoa, joka markkinoi erilaisten turvavarusteiden määrää autoluokkansa ylivoimaisimpana. Mittavahan listaus onkin, ja eiköhän Mazda 3:n segmentin kilpailijat ole ”benchmarkattu” ennen kuin mainososasto on saanut väitteelleen julkaisuluvan.Ahtamaton moottori lienee se, jossa kulkee jakolinja tätä uutuutta arvioitaessa. Kun valinnanvara jää aluksi vain 2,0-litraiseen, turbottomaan bensiinimoottoriin (122 hv), Mazdan pelitaktiikkaa voi pitää omintakeisena. Kyse ei ole siitä, etteikö vääntöä ja kiihtyvyyttä olisi soviteltu ihan auton luonnetta kuvaamaan, mutta tieto myöhemmin tulevan, vallankumoukselliseksi kutsutun Skyactiv-X-moottorin tuottamasta 181hevosvoimasta saattaa viivästyttää joidenkin hankintapäätöksiä. Muutamista lisätonneista huolimatta.Ohjaus vaikuttaa kaikin puoli onnistuneelta. Eniten ajettaessa tulee kiinnittäneeksi huomiota pohjakerroksen pintakovuuteen, mistä suorimmin voi syyttää 18-tuumaisia renkaita.Uuden Mazda 3:n saa joko manuaali- tai momentinmuuntimella varustetulla automaattivaihteistolla. Koeajoautossa oli jälkimmäinen, ja sen toiminta moottorin kanssa sai pohtimaan uudelleen hevosvoimaosaston resursseja: kun muutoin ajaminen oli nautinnollista, voimalinja halusi strategisissa kiihdytyksissä avoimesti himmailla, jotta ei nyt tehtäisi tästä ajamisesta mitään erityistä numeroa.Uutta koria tehdas luonnehtii aiempaa jäykemmäksi ja yhtenäisemmäksi pyöreiden rakenteidensa ansiosta. Alustaa ja ohjaustuntumaa on paranneltu auton hallittavuus ja matkustusmukavuus huomioiden. Vakiovarusteena on myös kevythybridijärjestelmä, joka antaa moottorille hieman lisävoimaa liikkeellelähdöissä, vaihteiden vaihdoissa ja käynnistää esimerkiksi liikennevaloissa sammuneen moottorin. Myös sylinterin lepuutusteknologia on vakiovarusteena uudessa Mazda 3:ssa.Sekä eri pinnoilla että eri nopeuksilla Mazda 3 vaikuttaa aiempaa hiljaisemmalta. Eristyksiä on tiivistetty lattiassa, katossa ja ovissa.Ihan nätti ja soiva paketti Bosen äänijärjestelmää myöten.