Tässä yksityiskohtainen lista kaikista lisärahaa saaneista liikennehankkeista – rautateiden ohessa myös uutta asvalttia

Tässä yksityiskohtainen lista kaikista lisärahaa saaneista liikennehankkeista – rautateiden ohessa myös uutta

Tampere–Seinäjoki-rataosalla uusitaan turvalaitteita, mikä parantaa radan käytettävyyttä. Samalla Länsi-Suomen junaliikenteen häiriöherkkyys vähenee.

Kokkola–Pietarsaari (Pännäinen) -rataosalla uusitaan ja asennetaan puuttuvia turvalaitteita, mikä parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteenohjausta.

Helsingin ja Turun välisellä rantaradalla pyritään muun muassa poistamaan paikallisia nopeusrajoituksia, mikä tehostaa henkilöliikennettä. Hankkeessa uusitaan radan päällysrakennetta, korjataan siltoja ja tunneleita, parannetaan kuivatusta, parannetaan Jorvaksen liikennepaikkaa ja varmistetaan radan vakaus.

Oulun ratapihalla on tarkoitus uusia vanhentunut turvalaite, muuttaa raiteistoja ja peruskorjata huonokuntoisimmat osat ratapihasta, mikä sujuvoittaa liikennöintiä.

Helsinki-Pietari -välillä routiminen on vaurioittanut rataa, mikä aiheuttaa liikenteelle häiriöitä erityisesti Kouvolan ja Luumäen välillä. Vaurioiden korjaamiseksi asennetaan routalevyjä, kunnostetaan radan rakennetta ja parannetaan kuivatusta.

Saarijärvi–Haapajärvi -radalla tehdään pieniä korjauksia. Esimerkiksi kiskoja ja pölkkyjä vaihdetaan. Rataosa on huonossa kunnossa, mikä on haitannut metsäteollisuuden kuljetuksia.

E18 Turun kehätietä parannetaan välillä Kausela–Kirismäki. Tie on osa kansainvälistä TEN-T liikenneverkkoa. Työ on jatkoa jo käynnissä olevalle parantamishankkeelle. Hankkeessa kehätie muutetaan nelikaistaiseksi, kevyen liikenteen verkkoa täydennetään ja liittymäjärjestelyjä parannetaan, mikä sujuvoittaa liikennettä.

Akaaseen rakennetaan uusi raakapuuterminaali. Se kuuluu valtakunnalliseen raakapuun kuormauspaikkaverkostoon, mikä tehostaa raakapuun kuljetusta.

Rahoitusta myös liikenteen kehittämishankkeille

