Autot

Kummajaisenakin pidetty Zoe aikuistui: Renault’n sähköauto kulkee nyt aiempaa kauemmas





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Sähköautoista puhuttaessa yleensä ensimmäisinä nostetaan keskusteluun Tesla ja Nissan. Euroopassa ykkönen on kuitenkin ollut vuodesta toiseen Renault Zoe, jonka myynti on kasvanut kaikkina niinä seitsemänä vuonna, joina se on ollut markkinoilla. Sama suunta on jatkunut myös tänä keväänä.Kilpailijoita on tullut lisää, ja ne ovat aiempaa kehittyneempiä, joten Renault ei voinut jäädä paikalleen lepäämään. Siksi valmistaja esitteli tällä viikolla Pariisissa uudistuneen Zoen.Renault muistuttaa, että heillä on jo kymmenen vuoden kokemus sähköautoista, sillä Zoen konsepti esiteltiin 2009. Markkinoilla Zoe on ollut seitsemän vuotta, ja se on pitkä aika automallille.Zoen muotoilusta vastaava ruotsalainensai tiimeineen tehtävän päivittää se tähän päivään.Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa Dahlgren kuvaa tehtävää helpoksi.– Halusimme näyttää, että Zoe menee pidemmälle ja suorituskykyisemmin. Muutimme sen persoonallisuutta aikuisemmaksi ja vahvemmaksi. Käytimme auton uudistuksessa samaa filosofiaa kuin kollegamme tekivät Clion kanssa. Ulkoisesti kehitimme ja sisustukseen teimme vallankumouksen. Tärkeää oli myös yhdistää Zoen ulkonäkö muun Renault-malliston kanssa.Renault pitää Zoeta teknisen kehityksensä lähettiläänä, minkä takia on itsestään selvää että auton molemmissa päissä on nyt ledivalot. Edessä niissä on merkille tyypilliseen tapaan C-muotoiset päiväajovalot. Pienillä muotoilun muutoksilla auto on saatu näyttämään leveämmältä kuin aiemmin. Kromin lisäämisellä puolestaan on haluttu korostaa auton tyylikkyyttä.Dahlgren muistuttaa sisustusta esitellessään, että Zoe kehitettiin alun perin lähes vuosikymmen sitten. Sen takia ohjaamo alkoi olla jo vähän vanhanaikainen. Nyt kuljettajan edessä on 10-tuumainen näyttö, joka otetaan myöhemmin käyttöön myös muissa Renault-malleissa. Kojelaudan kosketusnäyttö on perusmallissa 7-tuumainen ja paremmissa versioissa 9,3-tuumainen aivan samaan tapaan kuin Cliossa. Yhteistä on myös se hyvä asia, että ilmastointilaitteen säätöjä ei ole piilotettu kosketusnäytön valikoihin.Lisäksi Dahlgren on erityisen ylpeä uusista verhoilumateriaaleista. Sataprosenttisesti kierrätetyistä materiaaleista tehdyt kankaat kattavat istuinten lisäksi myös kojelaudan, ovipaneelit ja keskikonsolin sivut luoden ohjaamoon hyvin kotoisan tunnelman.Sähköä käytetään nyt entistä enemmän kaikessa auton hallinnassa. Vaihteenvalitsin on tyylikäs e-shifter, jolla toiveet välittyvät eteenpäin. Käsijarrukahva on korvattu sähköisellä, joka toimii automaattisesti. Renault’n ideana on ollut tehdä ajamisesta mahdollisimman helppoa.Suurimmat muutokset ovat kuitenkin näkymättömissä, sillä perusrakenteeseen on tehty merkittäviä parannuksia. Niistä tärkein on uusi ajoakku, jonka energiavaraus on 52 kWh. Ulkomitoiltaan se ei ole kasvanut, vaikka varaustilaa on lähes neljännes enemmän kuin ennen, eikä painoakaan ole tullut kuin parikymmentä kiloa lisää.Jatkossa Zoen moottoriksi voi valita viime vuonna esitellyn 80 kilowatin tehoisen tai aivan uuden, satakilowattisen. Suorituskyky on nyt taajamakäyttöön mainio ja aivan riittävä maantiellekin, kun nollasta sataan voi kiihdyttää alle kymmenessä sekunnissa.Sähköautoissa tärkeä numero on toimintamatka, joka on nyt WLTP-normin mukaan melkein neljäsataa kilometriä. Toinen käytön kannalta kriittinen asia on akun lataus. Siinä on otettu harppaus eteenpäin, kun keulassa kasvaneen Renault-merkin takana on nyt tavallisen latauksen rinnalla pistoke pikalataukselle.Renault lupaa, että perusrakenteeseen tehtyjen muutosten myötä Zoe on entistä parempi ajettava. Ainakin jarrut ovat tehokkaammat kuin ennen, sillä nyt takanakin on levyjarrut, ja samalla jarrutustuntumaa on kehitetty.Uudistuneen Renault Zoen koeajot ovat syksyllä, mihin mennessä saadaan tietää myös sen hinnat. Suomeen uutuus on tulossa vuoden loppupuolella.