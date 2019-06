Saako käytetyn sähköauton halvalla ulkomailta? Ehkä, mutta kaikki auton osat eivät välttämättä kuulukaan ostajalle!

Autot

Saako käytetyn sähköauton halvalla ulkomailta? Ehkä, mutta kaikki auton osat eivät välttämättä kuulukaan ostaj

Esimerkiksi Ranskassa, Saksassa ja Ruotsissa käytettyjen autojen markkinoilla pyörii yhteensä jo melkoinen joukko sähköautoja, joiden ajoakku ei olekaan auton omistajan omaisuutta.Kyseessä on siis vuokra- tai oikeammin leasingakku, jonka alkuperäisenä ideana on ollut alentaa auton hankintahintaa, enimmillään jopa kymmenillä tuhansilla euroilla.Asiakas on siis voinut tietyissä EU-maissa ostaa pelkän auton ja vain vuokrata autoon kuuluvan voimanlähteen – mahdollisesti hyvinkin pitkällä sopimuksella.Yhteistä tätä nykyä myös käytettyjen autojen markkinoille valuneille leasingakullisille autoille onkin muun tahon omistaman ajoakun ohella tyypillisesti myös vastaavia verrokkimalleja selvästi houkuttelevampi myyntihinta.Ikäviä ongelmia on jo raportoidusti syntynyt, kun käytetyn leasingakullisen auton myöhempi omistaja ei olekaan ottanut huomioon halvan hankintahinnan päälle langenneita jopa yli sadan euron suuruisia kuukausittaisia akkuleasinglaskuja.Halvan sähköauton ajoakkujen leasingsopimuksen uusiminen on lisäksi saattanut vaatia myös vähintään kolmen vuoden sopimusaikaa eli jopa koko muun auton jäännösarvon ylittävää kokonaiskustannusta. Eikä akkuleasingia ole voinut tyypillisesti kilpailuttaa lainkaan joten hinta on vain pitänyt hyväksyä.Suomalaisesta näkökulmasta erityisen ongelmallisia leasingakullisissa autoissa ovat olleet myös markkinakohtaiset takuuseikat, jotka saattavat poiketa oma-akkuisista autoista huomattavasti ja usein ainakin pohjoismaalaiselle asiakkaalle epäedulliseen suuntaan.Kaikkiaan käytettyjen autojen tuonti Suomeen on jo vuosia jatkunut massiivinen ilmiö, jossa tuontipaine kohdistuu nyt entistä enemmän nimenomaan alhaisen päästötason autoihin. Sähköautoissa käytettyjen tuontiin ohjaa myös valinnanvara, joka on kotimaassa yhä varsin pientä.