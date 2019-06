Koeajossa Kia ProCeed GT: Nyt löytyy vastinetta rahalle, jos haussa on tyylikäs perhesportti

Autot

Kia ProCeed GT: Tyylikäs perhesportti tarjoaa paljon vastinetta rahalle





Hyvä design on siitä miellyttävä ominaisuus, että se kuuluu nykyisin kaikille. Kaikessa, arkisista Muumimukeista hätkähdyttäviin keskustakirjastoihin, aivan tavallisella kansalaisella on nykyisin mahdollisuus päästä laadukkaan designin äärelle, ja jopa omistajaksi. Hyvännäköisen henkilöautonkaan saadakseen ei tarvitse olla erityisen varakas.Uusi Kia ProCeed GT on tästä hyvä esimerkki. Näin ilmiselvän lisäksi siksi, että Kia on jälleen kerran kopannut arvostetussa Red Dot –muotoilukilpailussa itselleen kolme palkintoa. Niistä yksi tuli nyt koeajetulle ProCeed shooting brake -mallille, joka oli testissä pirteimpänä GT-versiona.ProCeed SB:n akseliväli on sama kuin perus-Ceedissä, eli muutokset painottuvat korin takaosaan. Lopputulos on eräänlainen coupén ja farmarin risteytys, jossa on tavallista farmarikoria enemmän menevyyttä.Parasta tässä Kia-mallissa saattaa sen taidokkaasti hiottujen kurvien lisäksi olla sen hankintahinta. Shooting braken hinnat lähtevät 26 000 euron tuntumasta, eikä yli 200-heppainen GT-versiokaan rokota kukkaroa lähtötasolla kuin noin 33 000 euron verran. Onhan sekin tosin paljon rahaa, mutta summa on satasten sisällä lähestulkoon sama, jonka suomalaiset nykyisin keskimäärin käyttävät uuden auton ostoon.Vaikka hinnastosta pläräisi itselleen sen kaikkein kalleimman version – jollainen koeajoautokin oli – ei hinta karkaa kuin hieman reiluun 37 000 euroon. Pidetään siis jalat maassa, vaikka vähän haaveiltaisiinkin.Menevällä ulkomuodolla on myös kääntöpuolensa. Autossa istutaan suhteellisen alhaalla, ja tilaa riittää mukavasti maksimissaan neljälle 185-senttiselle, vartalosuhteiltaan normaalille henkilölle. Etu- ja takaistuimilla hieman tinkien eri yhdistelmät sitten kyllä onnistuvat. Edessä on tilaa pitkillekin, mutta takana pidempijalkaisten jalat jäävät helposti ilman reisitukea. Matalat sivuikkunat saattavat aiheuttaa lievää klaustrofobiaa.Lisäksi GT-varustelun muutoin hyvin tukeviin etuistuimiin jäi kaipaamaan reisituen pituussäätöä. Tavaratila on reilun kokoinen, mutta matalahko. Hyvityksenä niin tavaratilan tilanjakaja, suojaverho kuin -verkkokin tulevat vakiovarusteena. Suojaverhon kätevämpään toimintaan Kialla voitaisiin tosin ottaa oppia vaikkapa Škodalta, nyt verhon asettelu vaatii yllättävää tarkkuutta.Autoa liikuttaa 1,6-litrainen bensiiniturbo, joka tuottaa etupyörille 204 hevosvoimaa. Ajotiloja on kaksi, normaali ja sport. Urheilullisemmassa sport-tilassa ProCeed GT sinkoutuu vauhtiin tavallista innokkaammin, ja myös käyntiääni tuntuisi muuttuvan pari askelta tummemmaksi. GT kiihtyy 80 km/h ja 100 km/h vauhdeista ohituksiin varsin hanakasti, niin että suoritus onnistuu turvallisesti. Normaalitilassa GT:n käyntiääni on hivenen pörisevä, mikä saattaa kuulostaa joidenkin korviin lapselliselta.Ajaminen on sujuvaa. Koeajoauto tuli seitsemänportaisen kaksoiskytkinautomaatin kera, eikä noin tonnia halvempaa manuaalia tullut ikävä. Tuntuma tiehen on hyvä ja aliohjautuvuutta esiintyy vain vähän, koska ohjaustuntumaa ja alustaa on edeltäjästä parannettu.Pitkillä suorilla auto etenee leppoisasti, mutta ohjausta täytyy korjailla aika ajoin hitusen verran – ei häiritsevässä määrin, mutta kumminkin. Toisaalta ProCeed SB ohjautuu vakaasti kiperissäkin jarrutuksissa, ja kurveissa ProCeed SB etenee iloisesti. Kyseessä on ajajan auto.Jousitukseen on uusin säädöin haettu uutta läsnäoloa ja tiukkuutta unohtamatta mukavuusaspekteja, mutta kyllähän GT jousitukseltaan tanakka on. Lisäksi karkeilla asvalteilla rengasmelua esiintyy huomattavasti. Jos rengasmelun hallinta on tärkeä valintakriteeri, kannattaa kiinnittää huomiota pyöräkokoon ja rengasvalintaan.Joidenkin makuun ProCeed GT:n kiihtyvyys saattaa jättää vielä hieman toivomisen varaa, eikä sitä monien toivomaa nelivetoakaan ole ainakaan vielä edes saatavilla. Kialla kuitenkin uskotaan, että ikivanhassa, yli 100-vuotiaassa shooting brake -korityypissä on edelleen imuvoimaa, ja se korvaa muut pienet puutteet. Jos hakusessa on vieläkin enemmän suorituskykyä, alkaa Kia-myyjä todennäköisesti esitellä merkin menevää Stinger-mallia.Kokonaisuutena mukavan paljon vastinetta rahalle tarjoavassa paketissa pari pikkujuttua ärsyttävät: navigointi ei vieläkään osaa opastaa suomen kielellä, ja 50-litrainen tankki on pienehkö. Koeajon aikana keskimäärin 7,5 litraa satasella kuluttaneessa autossa se tarkoittaa, että tankilla saa käydä yllättävän usein.