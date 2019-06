Muistatko tv-sarjan A-Team? O-Teamin Zafira Life sai innoituksensa siitä

Autot

Yhdysvalloissa seikkaili televisiossa vuosina 1983-1987 A-Team, jonka edesottamuksia Sub-kanava on esittänyt Suomessa. Sarja ei ole jäänyt ihmisten mieliin elämää suurempana kokemuksena, mutta tiimin käytössä ollut musta-punainen GMC Vandura oli oikein hieno vaunu.Siitä innostuneena Opel tuunasi hienon version syksyllä myyntiin tulevasta uudesta Zafira Life -pakettiautosta. Muunnellun laitteen nimi on O-Team Zafira Life van.Yhteys alkuperäiseen yhdysvaltalaiseen lähtökohtaan on helppo tunnistaa ainakin ulkopuolelta. Korin linjoja on muutettu muotoilusarjalla aggressiivisemmiksi ja keulalle on asennettu tukeva karjarauta. Ikkunat on peitetty valkoisella vinyylillä, millä ulkonäkö on saatu pakettiautomaisemmaksi. Kokonaisuuden viimeistelee valtava takasiipi.Värityksen teema on sama kuin GMC Vandurassa, mutta mustan ja punaisen sijaan on valittu valkoinen, tummansininen ja neonvihreä. Siipeä ei muuten ole yhdistetty koriin, vaan sille on tehty omat alumiinitornit kiinnitystä varten. Sisustuksessa lähestytään A-teamin johtoauton väritystä, sillä pääosassa on musta, jota tosin on piristetty neonvihreällä. Ohjaamoon ei ole tehty suuria muutoksia, mutta istuimet on vaihdettu Insignia GSI:ssä käytettäviin.Suurin pettymys löytyy konepellin alta. A-Teamin GMC Vandurassa hyrisi V8, jonka voima välitettiin takapyörille. Sen sijaan O-Teamin autossa on kaksilitrainen nelisylinterinen turbodiesel ja 8-vaihteinen automaatti siirtää voiman etupyörille. Pettymystä lieventääkseen Opel lisäsi autoon ominaisuuden, joka soittaa kaiuttimien kautta V8:n ääntä.Oikeastaan tuosta V8-moottorista on turha enää haaveilla, sillä nykyaikainen turbodiesel on tehokkaampi. A-Teamin Vanduran 5,7-litrainen V8 kehitti 120 kilowattia ja 340 Nm. O-Teamin autossa suurin teho on 132 kilowattia ja vääntömomentti 400 Nm!Alustaltaan O-Teamin Zafira Life ei ole ihan vakio, sillä siinä on ilmajousitus, jonka avulla kori voidaan laskea hyvin alas. Lisäksi pysähtymisestä huolehtivat edessä Brembon nelimäntäiset jarrusatulat. Vanteina on 20-tuumaiset BBS:t, tietenkin neonvihreinä.O-Teamin erikoismalli ei ole tulossa myyntiin, mutta Opel painotti kaikkien muutosten olevan ainakin Saksassa täysin laillisia.