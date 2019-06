Koeajossa japanilainen hybridilegenda: Mitä ihmettä? Tässähän on nyt kulutusta lisäävä neliveto

Autot

Mitä ihmettä? Tässä hybridilegendassahan on nyt kulutusta lisäävä neliveto





Tämän on pakko olla painovirhe. Siinä ensimmäinen ajatus, joka tuli ainakin itsellä mieleen, kun näin ensimmäistä kertaa listan uuden Toyota Priusin malliversioista. Niin siis eihän nyt maailman ensimmäinen laajamittaisesti valmistettu hybridilegenda voi olla lähtökohtaisesti nelivetoinen? Nelikko kun lisää sitä bensankulutustakin?Vaan väärässä olin eli voipa siis hyvinkin. Uusi Prius on todellakin saatavissa Suomessa vain ja ainoastaan nelivetoisena AWD-i:nä ja sillä sipuli.Siihen on tietenkin myös syynsä.Toyota Prius AWD-i sopii nimittäin Suomen myydyimmän japanilaismerkin nykyiseen mallivalikoimaan yllättävän mainiosti.Kyseessä kun on kalliimpaa ja muutenkin aika eri tyyppistä vastaavaa RAV4-mallia lukuun ottamatta Toyotan ainut hybridineliveto.Minkälainen sähköisellä voimalinjalla toteutettu nelikko-Prius on sitten käytännössä?Liukkaalla emme päässeet autoa kokeilemaan, mutta jo teknisten tietojen perusteella on selvää, että vetävien takapyörien olemassaolo liittyy enemmän talviseen etenemisavustukseen kuin esimerkiksi urheilulliseen ajettavuuteen.Taka-akselin tuntumaan asennettu sähkömoottori pyörittää nimittäin takapyöriä enimmilläänkin hieman yli seitsemän hevosvoiman tehoilla, joten liikkeellelähdötkin ovat tutun rauhallisia.Priusin neliveto ei ole myöskään kytkettävissä manuaalisesti sen paremmin pois kuin päällekään, eli kuljettajan kannalta järjestelmä on täysin automaattinen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Prius AWD vetää 10 km/h nopeuteen saakka kaikilla pyörillään ja siitä eteenpäin lähtökohtaisesti vain eturenkaillaan.Alle 70 km/h nopeuksissa takarenkaat aktivoidaan kuitenkin vetoavuksi jos etupyörät alkavat luistaa. Siihen nelivedosta saatava ilo kuitenkin loppuu, sillä yli seitsemänkympin uusi Prius on AWD-merkinnästään huolimatta aina etuvetoinen.Ajodynamiikaltaan auto on tuttuun tapaan asiallinen ja käytettävyydeltään helpon harmaa. Parhaimmillaan Prius on kaiken kaikkiaan taajamassa, mikä ei varsinaisesti ole yllättävää.Eikä ihan yllättävää ole sekään, että tälläkin kertaa tekniikkavalinnoilla kääntöpuolensa. Priusiin ilmestyneellä liukkaan kelin etenemisavun osalta niistä suurin liittyy vetopainoon, joka on laskenut aiemmasta ihan käyttökelpoisesta 725 kilogrammasta harmillisesti nollaan.Nelivedon vaatimien sähkökomponettien vuoksi myös tavaratilasta on nipistetty, kaikkiaan reilut nelisenkymmentä litraa.Kaikkiaan nelivetoiseksi muuttuneen Toyota Priusin voi sanoa iskevän nyt aiempaa ahtaampaan markkinarakoon, mistä pitää huolen erityisesti uuden Corolla-malliston mainio hybridivalikoima.Prius on vaihtoehto erityisesti heille, jotka haluavat autonsa näyttävän nimenomaan hybridiautolta. Ja jotka eivät vetomassoista välitä, mutta arvostavat kuitenkin etuvetoa parempia liikkeellelähtöominaisuuksia.