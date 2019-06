Autot

Renault sähköistyy – ensi vuonna kolmessa mallissa hybriditekniikkaa

15.6. 11:08

Hybridit Renault katsoo vahvasti tulevaisuuteen jo ennen kuin näinä päivinä kansainväliselle lehdistölle esitelty Clio löytyy näyttelysaleista.

Viidennen sukupolven Clio on koottu CMF-B -rakenteen päälle: uusi alusta, uusi jousitus ja sataprosenttinen sähköinen ohjaustehostin. Kaikkiaan 85 prosenttia osista on uusia. Samalla auton painosta on pudonnut 50 kiloa.



Muutos luo samalla mahdollisuuden voimalinjan sähköistämiseen. Renault tuokin ensi vuonna hybridivoimalinjan. Siinä 1,6-litrainen bensiinimoottori on yhdistetty kahteen sähkömoottoriin. Tulevassa e-Tech-hybridimallissa akuston kapasiteetti on 1,2 kWh. Clio-hybridin lisäksi sekä Méganesta että Capturesta on tulossa pistokkeella ladattavat E-Tech plug-in -versiot.



Renault suunnittelee, että vuonna 2022 neljässä viidestä Renaultista hyödynnetään CMF-B-rakennetta.