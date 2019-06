Ensitesti: Uusi Renault Clio on maukas ajettava – onnistuu lähes joka saralla

Autot

Uusi Renault Clio on maukas ajettava – onnistuu lähes joka saralla









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kansainväliselle lehdistölle Portugalissa järjestetyssä esittelytilaisuudessa Ilta-Sanomat tutustui kahteen bensiinimoottorilla varustettuun Clioon. Ensiksi komennettavaksi valikoitui TCe 130 R.S. Line -varustelulla. Se korvaa poistuvasta mallistosta GT-Linen.R.S. Linen moottori antaa 130 hevosvoiman lisäksi 240 newtonmetrin maksimiväännön. Kaksoiskytkinvaihteiston kanssa yhdistelmä on oivallinen jouheaan ja tehokkaaseen etenemiseen.Kaasun poljintunto on hyvin herkkä. Saman voi sanoa ohjauksesta, johon saa ajomoodia vaihtamalla hiukan lisää vastetta. Moottoritienopeuksissa suunta löytyy ja pysyy. Ohjaus myös palauttaa oivallisesti. Alustan toiminnassa yhdistyvät mukavuuspainotteinen ranskalaisuus ja pari piirua jämäkämpi ote tiehen. Matala painopiste yhdistettynä uusiin teknisiin ratkaisuihin tarjoaa suurissa kaarrenopeuksissa luottamusta.Ulkoa kuuluvaa ääntä on Renault’n mukaan eristetty tuulilasin kalvolla ja ovien kaksoistiivisteillä. Enimmäkseen ajomelu ja suhinat kuuluvat vaimeasti.Toisena ajopäivänä kokeilimme jotain avain uutta: Renault esittelee nyt ensi kerran kolmisylinterisen, ahdetun TCe 100 -moottorin. Sen yhteydessä aluksi on tarjolla vain viisivaihteinen manuaalivaihteisto. Sataheppainen moottori tarjoaa vääntöä 20 newtonmetriä enemmän kuin korvattava TCe 90.Kevyellä kuormalla ajettaessa kolmisylinterinen nousee eleettömästi mäkeä ylös, jos malttaa lyödä ajoissa pienempää vaihdetta silmään. Viisilovisesta vaihteistosta jäi kaipaamaan kuudetta pykälää. Tai niin ainakin vaihteenvalitsijaa hamuava käsi ajatteli ajoittain.Erikoista tässä moottorissa on se, että pakoäänet eivät lainkaan viesti kolmipyttyisille ominaista putputusta.Uusi Clio tarjoaa myös reilun kattauksen kuljettajaa avustavia ja turvaavia ohjelmia. Esimerkiksi hätäjarrutusjärjestelmään ja Highway And Traffic Jam Companion -järjestelmään tutustuminen jäi nyt pintapuoliseksi.Varustetasoja uudessa Cliossa on neljä. Suomessa maksettavat hinnat eri moottori- ja varusteversioille selvinnevät ennen keskikesää.