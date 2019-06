Koeajossa Opel Insignia Grand Sport 200 hevosvoimalla – automaatin päivittäminen niistäisi kiihtyvyydestä ainakin 0,5 sekuntia

Autot

Missä olisimmekaan tämän päivän autojen kanssa ilman huippuunsa viritettyä pakokaasuahdinta, eli turboa, ja nykyaikaista elektronista moottorinohjausta? Aivan, jossain 1970-luvun hämärissä. Silloinhan eurooppalaisista henkilöautoista muun muassa BMW, Peugeot ja Saab esittelivät ensimmäiset turboahdetut henkilöautonsa.Tänään tilanne on se, että ahtamattomia moottoreita ei monella merkillä ole mallistossa käytännössä lainkaan. Esimerkiksi Opelin Insigniasta tarjolla on vain ja ainoastaan turboin ryyditettyjä voimanlähteitä, ja tuorein tulokas niistä on tasan 200-heppainen bensiiniversio. Insignia on myös varustelultaan parantunut.Kepeästi uudistunut Insignia luottaa hyviksi tunnettuihin perusarvoihin: sulaviksi viilattuihin viistoperämuotoihin, hyvään peruskäytettävyyteen, parannettuun liitettävyyteen ja esimerkiksi nyt päivitettyyn voimanlähteeseen.Turbomoottorin viritysasteen pienin, helposti toteutettavin muutoksin samasta perusmoottorista on ollut kustannustehokasta irrottaa sinänsä mukavat teho- ja vääntölukemat. Niiden ensisijainen tavoite on kuitenkin ollut tehdä moottorista ennemminkin arjessa nöyrän joustavasti palveleva puurtaja kuin räjähtävää voimaa tarjoava tehopakkaus. Tämä sopii myös auton Grand Sport -teemaan, joka mukailee tunnettua GT-ideologiaa.Koeajoautossa vaihteistona ahkeroi kuusiportainen automaatti. Se toimii nykymittapuin asiallisesti, mutta ei aivan yhtä hienostuneesti kuin saman PSA-yhtymän (johon siis Opelkin nykyisin kuuluu) käyttämät, japanilaisen Aisinin valmistamat kahdeksanportaiset versiot.Sinänsä erikoista on, että Insigniankin mallistossa on tällä hetkellä sekä kuusi- että kahdeksanportaisia automaatteja malliversiosta riippuen. Harmillinen puute joillekin saattaa sen sijaan olla se, että nelivetoa ei ole lainkaan saatavilla bensiinimoottorin yhteyteen. Kun hybridi- ja ladattavat hybridiversiotkin ehditään ensin toteuttaa yhtymän muihin merkkeihin, jää Opelin osaksi olla vain perinteisen tekniikan tarjoaja.Eipä tilanteessa mitään erityisen ongelmallista ole, jos mukaan ei lasketa pistokehybridien Suomessa saamaa selkeää veroetua. Insignian uusi 200-heppainen rivimoottori käy siististi ja vie puolitoistatonnista autoa mukavalla innolla eteenpäin. Automaatin päivittäminen uudempaan niistäisi kiihtyvyysarvosta todennäköisesti ainakin puoli sekuntia, jos niin haluttaisiin. Ohjaustuntumassa ei ole moittimista, ja auto kulkee perusajossa vakaasti eteenpäin.Nykyisessä alavireisessä autokaupan tilanteessa myyntivaltteja haetaan tutuin keinoin, varustelua parantelemalla. Käytännössä Insignia -mallistossa lähtötaso on nyt Comfort. Seuraava varustetaso on koeajettu Innovation Plus, joka sisältää vakiona muun muassa vertailuryhmässä yhä edistykselliset matriisi-led-ajovalot. Ne valaisevat pimeällä hienosti, mutta kaukovaloautomatiikka saattaa hieman takerrella, jos tuulilasi ei ole aivan puhdas.Innovation Plus -varustelu sisältää lisäksi muun muassa kätevän tuulilasinäytön, kaistallapysymisavustimen ja kahdeksantuumaisen diginäytön. Tällä tasolla Insignia on jo varsin kilpailukykyisesti kuorrutettu, ja se kilpailee sinällään tasavertaisesti vaikkapa yritysautorintamalla, jolle uusi moottoriversiokin lienee ainakin osin suunnattu. Koeajoautossa oli lisäksi myös ulkoinen OPC Line -varustepaketti, jonka hinta on nyt noin 550 euroa veroineen.Mallistomuokkauksen yhteydessä Opel pidentää koko henkilöautomallistonsa ja myös Insignian takuun kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen tai 90 000 kilometriin. Paljon ajaville tarjotaan kuitenkin edelleen myös kahden vuoden takuuta ilman kilometrirajoitusta.