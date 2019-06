Autot

Ylinopeutta ajaneet saaneet jopa kolme sakkolappua yhden sijasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liikenneturvallisuuskeskuksesta on lähtenyt autoilijoille ylinopeussakkoja ja -huomautuksia jopa kolme kappaletta yhden sijaan, kertoo Suomen poliisi twiitissään.Syynä tupla- ja triplasakkoihin on järjestelmäpäivityksessä tapahtunut virhe.Poliisin mukaan laskuista, joissa on sama päivämäärä ja viitenumero, tulee maksaa vain yksi. Muut kappaleet voi jättää huomiotta.Sakkoja tai huomautuksia lähti virheen vuoksi kolminkertaisena noin 3 500 kappaletta ja kaksinkertaisena noin 1 500 kappaletta. Yhteensä tapaus kosketti siis noin 5 000:ta ihmistä.Vika on poliisin mukaan korjattu.