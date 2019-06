Autot

Mercedes-Benz löysi aukon mallistostaan – nyt se täyttyy





GLB on Mercedes-Benzin ensimmäinen kolmella istuinrivillä varustettu kompaktiluokan auto. Uutuuden pituus on 4 634 millimetriä, akseliväli 2 829 mm ja korkeus 1 658 mm. Kun suurinta henkilökuljetuskapasiteettia ei tarvita, lisävarusteena saatava kolmas rivi voidaan taittaa piiloon ja kasvattaa tavaratilaa.GLB:n moottoreiksi saa kaksi bensiinikonetta ja kolme dieseliä. Kahden dieselin yhteyteen saa jatkuvan nelivedon.Euroopassa kahdeksasta mallivaihtoehdosta saatavilla on jo kuusi vaihtoehtoa: A-sarjan hatchback ja sedan, B-sarjan Sports Tourer, CLA Coupé, CLA Shooting Brake ja GLA.Mercedes-Benzin mallistossa SUV-autot muodostavat kolmasosan myynnistä. Neljäsosa koostuu kompaktiautoista. Kompaktiautojen aikakausi alkoi 1997, jolloin ensimmäinen A-sarjan auto tuotiin markkinoille. Sen jälkeen yli 6.5 miljoonaa tähän segmenttiin kuuluvaa Mercedestä on toimitettu asiakkaille ympäri maailman.