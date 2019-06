Autot

Tässä on sähköauto, jonka saapumista tilaaja odottelee nyt pitkään





Kompaktin kokoluokan sähkö-Kona on osoittautunut erittäin suosituksi automalliksi kaikilla markkina-alueillaan. Kiinnostuneita ostajia on valmistajan mukaan jopa tuhatkertaisia määriä valmistettaviin autoihin nähden.Mallin saatavuusongelmat koskevat myös Suomea, eikä kaikkia tilattuja autoja ole saatu valmistajalta suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tämänhetkiset tuotantomäärät Suomelle eivät ole olleet riittäviä asiakastilausmääriin nähden. Tuotantomääriä pyritään maahantuojan mukaan jatkuvasti kasvattamaan. Vahvistamattomien tietojen mukaan akustojen huono saatavuus on hidastanut tuotantoa.Kesäkuuhun 2019 mennessä Suomessa on tilattu reilut 300 Hyundai Kona Electriciä.