Yleisradio: Savukaasuista voisi valmistaa bensiiniä ja dieseliä – kaikkia polttomoottereita ei tarvitsisikaan kieltää

Autot

Yle: Sellutehtaiden savukaasuista voisi valmistaa polttoainetta koko Suomen autoille

Vedestä ja ilmasta on mahdollista valmistaa bensiiniä ja dieseliä. Tällaiset polttoaineet eivät kiihdyttäisi ilmastonmuutosta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy