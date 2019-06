Autot

Tässä ovat Rinteen hallituksen ministeriautot – yksi merkki on ylivoimainen, yksi auto käy jo sähköllä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Volvo S90 15 kpl

BMW 5-sarja 8 kpl

Mercedes-Benz E-sarja 4 kpl

Volkswagen Transporter 3 kpl

Audi A6 1 kpl

Volkswagen Multivan 1 kpl





Ainokainen